¡Úºå¿À¡Û¤Ê¤¼º£Ä«´ÝÍµ´î¤òºòµ¨£²´§²¦¤ÈÂÐÀï¤µ¤»¤¿¡©¡¡Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Î¿¿°Õ¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¢¤Î·Á¤Ç¤Ï¡Ä¡×
¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à£µ¡½£²ºå¿À¡Ê£²£³Æü¡¦Ì¾¸î¡Ë
¡¡¹âÂ´£²Ç¯ÌÜ¤Îºå¿À¡¦º£Ä«´ÝÍµ´îÅê¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤¬ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¡È£±·³¡É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££³²ó¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÅÐÈÄ¤·¡¢ÂÇ¼Ô£´¿Í¤Ë´°Á´Åêµå¡£Åö½é¤Ï£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¼ã¸×¤ò£´²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤âÁ÷¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢ºòµ¨¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°£²´§¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¥ì¥¤¥¨¥¹¤ÈÂÐÀï¤µ¤»¤¿¤Î¤«¡©¡¡»Ø´ø´±¤ÎÁÀ¤¤¤ò¸×ÈÖ¥¥ã¥Ã¥×¤Î¾®¾¾¿¿Ìéµ¼Ô¤¬¡Ö¸«¤¿¡×¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò£³¼ÔËÞÂà¤ËÉõ¤¸¤¿¹âÂ´£²Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¦º£Ä«´Ý¤òÂ³Åê¤µ¤»¤¿¡£Åö½é¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£´²óÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤ëºòµ¨ËÜÎÝÂÇ¡õÂÇÅÀ²¦¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¤ÈÂÐÀï¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤Ï£±£°£±¥¥í¤Î¥¹¥í¡¼¥«¡¼¥Ö¤ò¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë£³µå»°¿¶»Â¤ê¡£¼ãÉð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤À®¸ùÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ø´ø´±¤â¡ÖËÜÅö¤Ï£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç½ª¤ï¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦°ì¤ÄÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤ò¤Í¡¢¡Ê¾Íè¡Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡£ºÇ¸å¥¹¥í¡¼¥«¡¼¥Ö¤Ç¤Í¡¢¤¦¤Þ¤¯Éú¸«¤â¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¤¬¡¢¶¯ÂÇ¼Ô¤ËÄ©¤Þ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÞ¤¨¤Æ¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È°Ê¾å¤Ë¡¢ÊÌ¤ÎÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¿¿°Õ¤ÏÂ³¤±¤¿¸ÀÍÕ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤Ç¤â¤Í¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Î·Á¤Ç¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤ÏÍÞ¤¨¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¤³¤Î¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡×
¡¡½éµå£±£´£´¥¥íÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¤¡¢£²µåÌÜ¤Ë£±£³£²¥¥í¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÂÇ¤¿¤»¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥í¡¼¥«¡¼¥Ö¡£·ë²Ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÂÇ¼Ô¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î»þ´ü¡£Ä¹µ÷Î¥Ë¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼´¤È¤Ê¤ë¥Ü¡¼¥ë¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤«¡£º£¤Î¼«Ê¬¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¶µ¤¨¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¡£º£Ä«´Ý¤Î»î¹ç¸å¤ÎÈ¯¸À¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤ÇËþÂ¤»¤º¡¢¼¡¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç»°¿¶¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¡Ê¤ÎÀºÅÙ¤ò¡Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï°éÀ®Êý¿Ë¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯£²·³¤Ç¥×¥íÌîµå¤Î¥¤¥í¥Ï¤ò³Ø¤Ð¤»¡¢º£½Õ¤Ï¼çÎÏÃæ¿´¤Îµ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤òÁªÂò¡£¤¿¤À¡¢ÈèÏ«¤¬½Ð»Ï¤á¤¿Âè£´¥¯¡¼¥ë¤ÏÊ¿ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¶ñ»ÖÀî¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò°ìÅÙÍî¤È¤·¡¢º£²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Áê¼êÀèÈ¯¤ÏÆ±¤¸¹âÂ´¤Î£µÇ¯ÌÜ¡¦Ã£¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤òÃ´¤¤¡¢º£µ¨¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò¿ë¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢¼ã¸×¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÁê¼ê¤ÎÃ£Åê¼ê¤¬£µÇ¯ÌÜ¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡º£Ä«´Ý¤¬£²Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢¿Ê¤ß¶ñ¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤¿¤³¤¦¡¢Æ±¤¸¥×¥íÌîµå³¦¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï°ã¤¨¤É¡¢°ì¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£¤½¤ÎÊÕ¤Ï²¿Ç¯¤«¤·¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À½é¡¹¤·¤¤£±£¹ºÐ¤¬¤³¤Îµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤É¤¦À¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¥ì¥¤¥¨¥¹¤È¤ÎÂÐ·è¤¬¾Íè¡¢¸×¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ø¤ÎÆ»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¾®¾¾¡¡¿¿Ìé¡Ë