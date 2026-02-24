¡Úµð¿Í¡ÛÇµÌÚºä¥Õ¥¡¥ó¡¢»³¾ëµþÊ¿¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡×¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¡×ÂÇ¼Ô£¸¿Í¤Ë´°Á´Åêµå
オープン戦　巨人３－０楽天（２３日・南港）
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¡¦»³¾ëµþÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡á°¡Âç¡á¤¬£²£³Æü¡¢³ÚÅ·¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡ÊÆáÇÆ¡Ë¤Ë£·²ó¤«¤é£µÈÖ¼ê¤Ç½éÅÐÈÄ¤·¡¢£²²ó£²¡¿£³¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¡¢Æ²¡¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆüºÇÂ®£±£µ£°¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ÈÊÑ²½µå¤ò¤¦¤Þ¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ£³¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤¢¤È£±¥¢¥¦¥È¤Ç»î¹ç½ªÎ»¤Î¾ìÌÌ¤Çº¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤¬¤Ä¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢Âç»ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¸òÂå¤·¤¿¤¬¡¢¾É¾õ¤Ï·ÚÅÙ¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤Ø¸þ¤±¡Ö¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤¿Àª¤¤¤ÇÂÎ¤¬Ä·¤Ó¾å¤¬¤ë¤Û¤É¡¢ÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿£±µå¤À¤Ã¤¿¡££·²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢ÀèÆ¬¤Î°ËÆ£Íµ¤òÃæÈô¡£Â³¤¯£´ÈÖ¡¦¥Ü¥¤¥È¤ò¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î£±£µ£°¥¥í¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢»³¾ë¤Ï¤ê¤ê¤·¤¤É½¾ð¤Ç¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¡Ö²óÅ¾¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£¼Á¤â¾¯¤·¤º¤Ä¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Ç¼ÆÀ¤ÎÂ®µå¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÈÊÑ²½µå¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â¿¥¤ê¸ò¤¼£³£Ë¡£¡ÖÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¥¾¡¼¥óÆâ¤Ë¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡££¸²ó£±»à¤«¤é¤Ï¾®¿¹¤ò¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ÇÅê¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¡ÖÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡£¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ÏÄã¤á¤Ë¼ý¤á¤Æ¥´¥í¤ÇÂÇ¤¿¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤âÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡½çÄ´¤ÊÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ë¡¢Â¾µåÃÄ¤Î£°£°£·¤âÀï¡¹¶²¡¹¤À¡£¼ÂÀï·Á¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿£·Æü¤ÏÂÇ¼Ô£¶¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ£±°ÂÂÇ£±»Íµå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£±Æü¤Î¹ÈÇòÀï¤«¤é£µ²ó£²¡¿£³¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ò·ÑÂ³Ãæ¡£¹Åç¡¦´äËÜ¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Ï¡ÖºÇ½é¤Îº¢¤è¤ê¤â¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤¤µå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¯ÅÙ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ºå¿À¡¦ÅèÅÄ¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤â¡ÖÅê¤²¤ë¤´¤È¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡ÆþÎÀ¤ÎºÝ¤Ë¥°¥Ã¥º¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤Û¤É¡¢Âç¤ÎÇµÌÚºä£´£¶¥Õ¥¡¥ó¡£½é¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀïÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Íµ¤¶Ê¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡×¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¶Ê¤òÄ°¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È»×¤ï¤ºËË¤ò´Ë¤á¡¢Åêµå¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£²£²Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊËÌÃ«¡Ë¤«¤é¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç£²»î¹çÏ¢Â³´°Éõ¾¡Íø¡££±£µÇ¯£³·î£´Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡¢Æ±£¶Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç´°Éõ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢£±£±Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£²£±Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤«¤é£²£²¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ò·ÑÂ³Ãæ¡£ÀèÈ¯¸õÊä¤¬¤Ò¤·¤á¤¯Ãæ¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤ò¤Ä¤«¤à²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¡¢¤Ò¤½¤«¤Ë£±ÏÈ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¶¯¤¤Æüº¹¤·¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÅêµå¡££¹²ó£²»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤Çº¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤¬¤Ä¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Âç»ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¸òÂå¤·¤¿¡£º£¸å¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥¿¥ß¥Ê¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤âÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÁö¤ê¹þ¤ß¤¬¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ÃÃ¤¨È´¤¤¤¿ÂÎ¤ÇÌ´¤ò¤Ä¤«¤à¡£¡ÊËÌÂ¼¡¡Í¥°á¡Ë
¡¡¢¡ËÙÆâ¹±É×£Ð£ï£é£î£ô
¡¡»³¾ë¤Ï»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÎÏ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥¤¥¤¬¤¤¤¤¤Í¡£¤É¿¿¤óÃæ¤ËÊ¿µ¤¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ëÅÙ¶»¤â¤¢¤ë¡£ÂÎ¤ò¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»È¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ¤¬Àè¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤«¤éÏÓ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é´Å¤¤¥³¡¼¥¹¤ËÍè¤Æ¤â¡¢ÂÇ¼Ô¤¬¾¯¤·¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡£¤¿¤ÀÄ¾µå¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡£º£¤Ï¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¤¿µå¤ò¡¢¶õ¿¶¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¡£¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÉ¾ÏÀ²È¡¦ËÙÆâ¡¡¹±É×¡Ë
¢¡µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¸õÊä¤ÎÂÐ³°»î¹çÀ®ÀÓ
¢§ÅÄÃæ¾Âç
£²£²ÆüÃæÆüÀï¡¡£²²ó£°°ÂÂÇ£°¼ºÅÀ£±£Ë
¢§À¾´ÜÍ¦ÍÛ
£±£µÆü¹ÅçÀï¡¡£³²ó£³°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ£²»Íµå£±£Ë
£²£±Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡¡£²²ó£°°ÂÂÇ£°¼ºÅÀ£²»Íµå
¢§»³ºê°Ë¿¥
£²£±Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡¡£²²ó£²°ÂÂÇ£°¼ºÅÀ£²£Ë
¢§¸Í¶¿æÆÀ¬
ÅÐÈÄ¤Ê¤·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢§ÃÝ´ÝÏÂ¹¬
£±£µÆü¹ÅçÀï¡¡£²²ó£²°ÂÂÇ£°¼ºÅÀ£±£Ë
£²£²ÆüÃæÆüÀï¡¡£²²ó£°°ÂÂÇ£°¼ºÅÀ£±»Íµå£³£Ë
¢§£Æ¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼
£²£³Æü³ÚÅ·Àï¡¡£±²ó£°°ÂÂÇ£°¼ºÅÀ£±£Ë
¢§£Ó¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É
£²£³Æü³ÚÅ·Àï¡¡£±²ó£°°ÂÂÇ£°¼ºÅÀ£±»Íµå£±£Ë
¢§ÀÖÀ±Í¥»Ö
£±£·Æü¥í¥Ã¥ÆÀï¡¡£²²ó£±°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ
¢§»³¾ëµþÊ¿
£±£·Æü¥í¥Ã¥ÆÀï¡¡£²²ó£²°ÂÂÇ£°¼ºÅÀ£±£Ë
£²£³Æü³ÚÅ·Àï¡¡£²²ó£²¡¿£³£°°ÂÂÇ£°¼ºÅÀ£³£Ë
¢§£Â¡¦¥Þ¥¿
£²£³Æü³ÚÅ·Àï¡¡£±²ó£±°ÂÂÇ£°¼ºÅÀ£±£Ë
¢§Â§ËÜ¹·Âç
£²£²ÆüÃæÆüÀï¡¡£²²ó£°°ÂÂÇ£°¼ºÅÀ£²£Ë
¢§¿¹ÅÄ½ÙºÈ
£±£·Æü¥í¥Ã¥ÆÀï¡¡£²²ó£²°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ£²»Íµå£³£Ë
£²£³Æü³ÚÅ·Àï¡¡£³²ó£²°ÂÂÇ£°¼ºÅÀ£±»Íµå£±£Ë
¢§²£Àî³®
£±£·Æü¥í¥Ã¥ÆÀï¡¡£±²ó£±°ÂÂÇ£°¼ºÅÀ£±£Ë
¢§ÀÐÀîÃ£Ìé
£±£µÆü¹ÅçÀï¡¡£±²ó£°¡¿£³£²°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ£±»àµå
£²£²ÆüÃæÆüÀï¡¡£²²ó£±°ÂÂÇ£°¼ºÅÀ£³£Ë
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¡£¤¢¤È¤ÏÂÐ³°»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÏ¤ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×