¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡ÍÆ¯¥¢¥Ê¤Î¶¯¤¤¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤Ë¡Ö¤ä¤ëµ¤½Ð¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¥Õ¥ê¡¼¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê56¡Ë¤¬¥²¥¹¥È¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹MBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î´§ÆÃÈÖ¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¾®ÎÁÍý¤æ¤ß¤³¡×¡Ê´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤¬28Æü¸á¸å4»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Âè13ÃÆ¤ÏÍÆ¯¥¢¥Ê¤¬¤¢¤³¤¬¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÍÆ¯¥¢¥Ê¤¬¾®ÎÁÍý²°¤Î¤ª¤«¤ß¤Ë¤Õ¤ó¤·¤Æ¡¢¡È¼êÎÁÍý¡É¤È¡ÈÊ¹¤¾å¼ê¤µ¡É¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤ÎËÜ²»¤ò¤°¤¤¤°¤¤°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÍÆ¯¥¢¥Ê¤Ï¾å¾Â¤¬Å¹¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¡Ö¶õµ¤¤¬¤¨¤ß¤Á¤ã¤ó¿§¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¥ª¡¼¥é¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â´¶·ã¤·¤¿¡£¾å¾Â¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤¨¤¨Å¹¤ä¤Í¡¼¡×¤È´¶¿´¡£¾å¾Â¤¬¸½ÃÏ¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Û¤É¤Î¥¿¥¤ÎÁÍý¹¥¤¤ÈÊ¹¤¡¢¡Ö¡È¥³¥Ã¥×¥ó¥«¡¼¡É¡Ê¥¿¥¤¸ì¤Ç´¶¼Õ¤Î°Õ¡Ë¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¸¥Î©¤Ç¤â¤Æ¤Ê¤·¤¿¡£
¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤¿ÍÆ¯¥¢¥Ê¤¬¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¤¨¤ß¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö¤È¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¤¨¤ß¤Á¤ã¤ó¡ß¤æ¤ß¤Á¤ã¤ó¤ÇM¡Ý1¤Ë½Ð¤Þ¤»¤ó¡©¡¡¤ï¤¿¤·¤¬¥Í¥¿¤ò½ñ¤¯¤ï¡ª¡×¤È¾åµ¡·ù¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¼ýÏ¿¸å¡¢ÍÆ¯¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÁ´Á³°ã¤¦»Å»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ð¸ç¤¬¤¢¤ëÊý¤¬ËÜÅö¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¾å¾Â¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤¬¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾å¾Â¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Ç°¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢³Ð¸ç¤òÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤ÆÊ¹¤±¤Æ¡¢»ä¤â¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤ÈÎÏ¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¾å¾Â¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¡£³Ð¸ç¤¬°ã¤¦¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¡¢½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¡¢¡Ö¤ä¤ëµ¤½Ð¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤â¤¦¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤Ç¤âÍÆ¯¤µ¤ó¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Åò²Ã¸º¤Ç¤¹¤è¡£ÍÆ¯¤µ¤ó¤Ë¤ÏÃÎÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£