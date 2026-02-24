¥Õ¥¸¡Ø¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡Ù¿·¡È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡ÉÈ¯É½¡¡¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬½¢Ç¤¡¡¼Â¤Ï¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿·ÐÎò¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï24Æü¡¢4·î¤«¤é¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡Ø¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å11¡§45¡Á11¡§55¡Ë¤Î¿·¡È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡É¤Ë¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ÎºÊ¤Ï¡Ä·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿Ì´Ì²¤Í¤à¤µ¤ó
¡¡¡Ø¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯½Õ¤ËÉü³è¤·¡¢3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£½¾Íè¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢¡ÈÆÈ¼«¼èºà¡ßÆÈ¼«¤ÎÀÚ¤ê¸ý¡ßÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¡É¤ò³ÎÎ©¤·¡¢ÅÁ¤¨¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤«¤é°ú¤¹þ¤à¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ø¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¡£¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¡¢åÌÌ©¤Ê´Ñ»¡´ã¤ÈÀÚ¤ê¸ý¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤ò¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÃÛ¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÏÈ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¡¢µÓËÜ²È¡¢ºî²È¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î½Õ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡Ù¤Î¿·¡È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡É¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤Î´Ö°ã¤¤¡Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ê¤Ë¤«´Ö°ã¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡È¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï³§Ìµ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÃæ³Ø¹â¹»»þÂå¤ÏÌîµåÉô½êÂ°¤ÇÆÃ¤Ë¹â¹»¤ÏÂÎ°é·Ï¤Î¹â¹»¤Ç¡¢¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤Î°¦¤ÈÁª¼ê¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ï¤È¤Æ¤â¶¯¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÏÈÖÁÈ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¶¯¤¯¡Ö¡Ø¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡Ù¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Îò»Ë¤Î¤¢¤ëÈÖÁÈ¡£¤ª¾Ð¤¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«ËÍ¤¬¡Ø¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡Ù¤Ë·È¤ï¤é¤»¤ÆÄº¤¯¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡É¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤Î¤È¡Ä¡È¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¿§¤¬Áý¤¨¤¿¤Ê¡É¤È¡¢¤Ê¤Ë¤«°ì¸Ä¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤ò»Ä¤»¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈë¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡ÖºÇ½é¡¢¡Ø¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡Ù¡È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡É¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄº¤¤¤¿¤È¤¡¢¡È¤Ê¤Ë¤«¤Î´Ö°ã¤¤¡Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ê¤Ë¤«´Ö°ã¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡É¤ÈÀµÄ¾»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤â¡È¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï³§Ìµ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¼Â¤ÏËÍ¼«¿È¡¢Ãæ³Ø¡õ¹â¹»¤ÈÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¡¢¹â¹»¤âÂÎ°é²ñ·Ï¤Î¹»É÷¤Ç¡¢ÀÄ½Õ»þÂå¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä°¦¡É¤Ï¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¹â¹»¤Þ¤Ç¤·¤«Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÊý¡¹¤¬¡È¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡É¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤ç¤»¤ó¡¢Ê¡²¬¤ÎÃÏ¶èÍ½Áª»ß¤Þ¤ê¤Î¿Í´Ö¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥×¥í¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤ó¤ÆÅ·ºÍ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ð¤Ã¤«¤ê¡Ä¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ï¡¢¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ÉËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤´Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¡Ø¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡Ù¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Îò»Ë¤¬¤¢¤ëÈÖÁÈ¡£¤ª¾Ð¤¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«ËÍ¤¬¡Ø¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡Ù¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ì´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡É¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤Î¤È¡Ä¡È¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¿§¤¬Áý¤¨¤¿¤Ê¡É¤È¡¢¤Ê¤Ë¤«°ì¸Ä¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤ò»Ä¤»¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Áí¹ç±é½Ð¡§³Á¾ÂÍÛÎ¼ ¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤Þ¤º¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡È¤Ê¤Ë¤«¤Î´Ö°ã¤¤¡Ä¡É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÈÖÁÈ³«»Ï¤«¤é3Ç¯¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤ØÆÍÆþ¤¹¤ë¡Ø¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡Ù¡£¤³¤ÎÀáÌÜ¤Ç¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤ÎÌÜÀþ¤äÀÚ¤ê¸ý¤Ï¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¶¥µ»¤Î¡È¤Þ¤À¸«¤ÌÌ¥ÎÏ¡É¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡Ù¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¡ÈÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¡ßÆÈ¼«¤ÎÀÚ¤ê¸ý¡É¤ò¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ªÀ§Èó¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
