Íî¸ì²ÈÎ©Àî»Ö¤ÎÈ¬¡Ê51¡Ë¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Î»°±Û·à¾ì¤Ç¡ÖÎ©Àî»Ö¤ÎÈ¬Åì³¤Æ»¸Þ½½»°¼¡¡È´°Êâ¡É¡¡µÇ°Íî¸ì²ñ¡¡»Ö¤ÎÈ¬¤Î³Ð¸ç2026¡×¤ò³«¤¤¤¿¡£
2022Ç¯¡ÊÎá4¡Ë¤«¤é¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤ò·ë¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»Ö¤ÎÈ¬¤Ï¡¢¡ÖÎ©Àî»Ö¤ÎÈ¬¤ÎÅì³¤Æ»ÃæÉ¨±»ÌÓ¡ÁÃúñþ¡Ê¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¡Ë¤ÈÍî¸ì¤ÇÊâ¤¯Åì³¤Æ»¸Þ½½»°¼¡¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯10·î1Æü¸áÁ°4»þ¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£Åì³¤Æ»¸Þ½½»°¼¡¤ÎÁ´¤Æ¤Îµì½É¾ìÄ®¤ÇÍî¸ì²ñ¤ò³«¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê¹ÃµÓÈ¾¤Ë¤ï¤é¤¸¤ÇÊâ¤¤¤Æ11·î5Æü¤ËµþÅÔ¡¦»°¾òÂç¶¶¤Ë¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤·¤¿¡£
»Ö¤ÎÈ¬¤Ï¡Ö¤¢¤Î»Ö¤ÎÈ¬¤¬ÆüËÜ¶¶¤Ëµ¢¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤Ë¤·¤Æ¤â¥Ð¥º¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÇÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤À¤«¤é¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢10·î1Æü¤Î¸áÁ°4»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿»þ¤Ï»°³ÞµÜ²È¤ÎÉË»Ò½÷²¦¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤è¤ê¤âÁá¤¯µ¯¤¤Æ¤¤¤¿SP¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æ»Ãæ¤Î±ÇÁü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¸«¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¡£¥²¥¹¥È¤Ë¥Ý¥«¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤Î¥¿¥Þ¿Ìé¡Ê57¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Î¡ÖÅì³¤Æ»ÃæÉ¨±»ÌÓ¡×¤ò¡ã²Î»ì¡ä¤É¤¦¤»¿á¤¯¤Ê¤é¹¾¸Í¤ÎÉ÷¡¡¤È°ì½ï¤ËÇ®¾§¡£Æ»Ãæ¡¢º¹¤·Æþ¤ì¤Ë¤âË¬¤ì¤¿¥¿¥Þ¤Ï¡ÖX¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£»Ö¤ÎÈ¬¤ÏËÍ¤ÎYouTube¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¸Î¶¿¤ÎÀÄ¿¹¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï25¼þÇ¯¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï30¼þÇ¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢Æ´¤ì¤Î»Õ¾¢¤ËÆþÌç¤·¤¿Äï»Ò¤Î¿´¶¤ò²Î¤¦¡ÖÅìµþ¥¿¥ï¡¼¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»Ö¤ÎÈ¬¤Î»Õ¾¢¤ÎÎ©Àî»Ö¤ÎÊå¡Ê72¡Ë¤Î½ÐÈÖ¡£¤ª¤Ï¤ä¤·¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹âºÂ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¬¤éºÂÉÛÃÄ¤òÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¡Öº£¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤á¤ó¤É¤¯¤»¡¼¤Ê¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£Ä¹¤¤Íî¸ì²È¿ÍÀ¸¤Ï¡¢»à¤Ì¤Þ¤ÇÍî¸ì²È¡£¸ÅÅµÍî¸ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Ë²¿¤ò¤ä¤ë¤«¤À¤±¤É¡¢¤¦¡Á¤ó¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¡¢Çú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤«¤é¡ÖÇ¤Î»®¡×¤ò±é¤¸¤¿¡£
µÙ·Æ¸å¤Ë¹õÌæÉÕ¤¤Ï¤«¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿»Ö¤ÎÈ¬¤ÏÂç¥Í¥¿¤Î¡Ö»°°æ¤ÎÂç¹ñ¡×¤òÈäÏª¡£1»þ´Ö¶á¤¤Ç®±é¤ÇÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ö¤ÎÊå¤òºÆ¤Ó¸Æ¤ó¤Ç¡ÖÄï»ÒÆþ¤ê¤«¤é25Ç¯¼þÇ¯¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ÆÅì³¤Æ»¸Þ½½»°¼¡¤ò´°Êâ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¥¼¡¤Ï¡Ø¸Þ³¹Æ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¡×¤ÈÃæ»³Æ»¡¢¹Ã½£³¹Æ»¡¢Æü¸÷³¹Æ»¡¢±ü½£³¹Æ»¤ÎÁ´½É¾ìÄ®¤òÍî¸ì²ñ¤ÇÀ©ÇÆ¤¹¤ë·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¸Þ³¹Æ»¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¤é¡¢¹ñµ»´Û¤ÇÃÇÈ±¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤â»Õ¾¢¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
»Ö¤ÎÊå¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò¡¢Èà¤¬25Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢º£Æü¤Ï3»þ´Ö15Ê¬¡£»ä¤âÍî¸ì²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ43Ç¯¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬Ä¹¤¹¤®¤ë¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¸«»ö¤ËÈà¤Ï¸ø±é»þ´Ö¤ÇÈ´¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤Ò¤È¸À¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£Ä¹¤±¤ê¤ã¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡£¤µ¤é¤Ë²¼¤ËÃå¹þ¤ó¤À¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö³Ú²°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢Ãå¤Æ½Ð¤ÆÍè¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡Ê¼«Ê¬¤Î»Õ¾¢¤Î¡ËÃÌ»Ö¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢À¸¤¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£