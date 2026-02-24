¡Ú¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÁí³ç¡Û½Ëº×´¶·ç¤±¤¿½é¤ÎÊ¬»¶³«ºÅ¡¡¸ÞÎØ¤Î¡È²ÁÃÍ¡ÉÉÔÊÑ´ê¤¦
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÊÄ²ñ¼°¤Ï22Æü¡¢À¤³¦°ä»º¤Î³¹¡¢¥Ù¥í¡¼¥Ê¤Î±ß·ÁÆ®µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¶ä¥á¥À¥ë¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê25¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Î¿¹½Å¹Ò¡Ê25¡á¥ª¥«¥â¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬´ú¼ê¤òÌ³¤á¤¿¡£ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤ÏÅßµ¨Âç²ñ»Ë¾åºÇÂ¿¤Î·×24¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥ß¥é¥Î¤È¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¤Î2¥«½ê¤Ë¤È¤â¤µ¤ì¤¿À»²Ð¤â¾Ã¤¨¡¢17Æü´Ö¤ÎÀï¤¤¤¬¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÚÃ´Åöµ¼ÔÁí³ç¡Û
¡¡»Ë¾å½é¤ÎÊ¬»¶³«ºÅ¸ÞÎØ¤¬ÊÄËë¤·¤¿¡£ºÇ½ª¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼ÃË»Ò·è¾¡²ñ¾ì¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥µ¥ó¥¿¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤ê¡ÖU¡¦S¡¦A¡×¤ÎÂç¹ç¾§¡£¤·¤«¤·°ìÊâ³°¤Ø½Ð¤ì¤Ð¡¢¼þ¤ê¤Ï»¦É÷·Ê¤ÊºÆ³«È¯ÃÏ¤¬¹¤¬¤ë¡£»Ô³¹ÃÏ¤ËÌá¤ì¤ÐÆü¾ïÅª¤Ê¥ß¥é¥Î¤Î·öÓä¡Ê¤±¤ó¤½¤¦¡Ë¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¸ÞÎØ¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÀª¤¬³èÌö¤·¤¿ËÌÉô»³´ÖÃÏ¤Î¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¡£¿Í¸ý6800¿Í¤ÎÂ¼¤Ï¸ÞÎØ°ì¿§¤Ç¡¢¹Ô¤¸ò¤¦¿Í¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Áª¼ê¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ò´Þ¤à´Ø·¸¼Ô¤«¡¢´ÑÀïµÒ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¡£Â¼¤òµó¤²¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢4Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê½Ëº×´¶¤Ë¤ÏË³¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ëÃË»Ò¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ä¹Ã«ÀîÄë¾¡¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤â¡Ê¤ÎWÇÕ¡Ë¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ê¶¥µ»ÌÌ¤Ë¤Ï¡ËµÕ¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤¬¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤¸õÊÑÆ°¤ä¥³¥¹¥È¤Î´ÑÅÀ¤«¤é»ýÂ³À¤Ë·üÇ°¤¬¤¢¤ëÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÏÊ¬»¶³«ºÅ¤ØÂÉ¡Ê¤«¤¸¡Ë¤¬ÀÚ¤é¤ì¡¢º£¸å¤â¤½¤ÎÊý¸þÀ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¼ïÌÜ¿ô¤Î¶Ñ¹Õ²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢°ìÉô²Æµ¨¶¥µ»¤Î°Ü¹Ô¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹ÃÏÊý¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼¡²óÂç²ñ¤Ë¤â¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£20Ç¯¸å¤ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¤¬¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢º£¤ÏÁ´¤¯ÁÛÁü¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¸Â³¤Î¤¿¤á¤Ê¤éÃ×¤·Êý¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤É¤¦¤«¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Æ´¤ì¡¢¶¥µ»¤Ë¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÁª¼ê¤¬ÌÜ»Ø¤·¡¢4Ç¯¤Ë1ÅÙ¤À¤±¿¿¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÁè¤¦ÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¤±¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬ÉÔÊÑ¤Ç¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¡¢¸ÞÎØ¤Ï¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¸ÞÎØÃ´Åö¥¥ã¥Ã¥×¡¦°¤Éô¡¡Îá¡Ë