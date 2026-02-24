£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£´»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£¸£±£¸¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤âºÆ¤Ó£±¡¥£²¡ó¤ÎÂçÉý°Â
NY³ô¼°23Æü¡ÊNY»þ´Ö14:24¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö04:24¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡48807.44¡Ê-818.53¡¡-1.65%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22604.54¡Ê-281.53¡¡-1.23%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡56835¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-5¡¡-0.01%¡Ë
²¤½£³ô¼°23Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 10684.74¡Ê-2.15¡¡-0.02%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24991.97¡Ê-268.72¡¡-1.06%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8497.17¡Ê-18.32¡¡-0.22%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.438¡Ê-0.040¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.023¡Ê-0.059¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.692¡Ê-0.031¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.269¡Ê-0.025¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.711¡Ê-0.026¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.314¡Ê-0.039¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.182¡Ê-0.035¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.719¡Ê-0.009¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.111¡Ê-0.029¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á66.31¡Ê-0.17¡¡-0.26%¡Ë
NY¶âÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á5231.30¡Ê+150.40¡¡+2.96%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
64455.46¡Ê-3126.95¡¡-4.63%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
0996Ëü0947±ß¡Ê-483239¡¡-4.63%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡48807.44¡Ê-818.53¡¡-1.65%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22604.54¡Ê-281.53¡¡-1.23%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡56835¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-5¡¡-0.01%¡Ë
²¤½£³ô¼°23Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 10684.74¡Ê-2.15¡¡-0.02%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24991.97¡Ê-268.72¡¡-1.06%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8497.17¡Ê-18.32¡¡-0.22%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.438¡Ê-0.040¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.023¡Ê-0.059¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.692¡Ê-0.031¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.269¡Ê-0.025¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.711¡Ê-0.026¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.314¡Ê-0.039¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.182¡Ê-0.035¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.719¡Ê-0.009¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.111¡Ê-0.029¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á66.31¡Ê-0.17¡¡-0.26%¡Ë
NY¶âÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á5231.30¡Ê+150.40¡¡+2.96%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
64455.46¡Ê-3126.95¡¡-4.63%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
0996Ëü0947±ß¡Ê-483239¡¡-4.63%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì