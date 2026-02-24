¥»¥ê¥¨A 25/26 Âè26Àá ¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê vs ¥Ô¥µ »î¹ç·ë²Ì
¥»¥ê¥¨A 25/26¤ÎÂè26Àá ¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê¤È¥Ô¥µ¤Î»î¹ç¤¬¡¢2·î24Æü02:30¤Ë¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥¢¥ë¥Æ¥ß¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê¤Ï¥Þ¥Î¥ë¡¦¥½¥í¥â¥ó¡ÊMF¡Ë¡¢¥â¥¤ー¥º¡¦¥ー¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ô¥µ¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥¹¥È¥¸¥ë¥³¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¡¢¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥¤¥ê¥ó¥° ¥¸¥å¥Ë¥ªー¥ë¡ÊFW¡Ë¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¡¦¥â¥ì¥ª¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
13Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê¤Î¥â¥¤ー¥º¡¦¥ー¥ó¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£1-0¤È¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¸åÈ¾¤ËÆþ¤êÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê¤¬1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê¤Ï47Ê¬¤Ë¥É¥É¡ÊDF¡Ë¡¢90+2Ê¬¤Ë¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡ÊMF¡Ë¡¢90+2Ê¬¤Ë¥¸¥ã¥³¥Ý¡¦¥Õ¥¡¥Ä¥¸ー¥Ë¡ÊMF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥Ô¥µ¤Ï37Ê¬¤Ë¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥«¥é¥Ã¥Á¥ç¥í¡ÊDF¡Ë¡¢62Ê¬¤Ë¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥Þ¥ê¥ó¡ÊMF¡Ë¡¢79Ê¬¤Ë¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¯¥¢¥É¥éー¥É¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2026-02-24 04:30:20 ¹¹¿·