¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Ûº£°æÍµÍü¡¡¥¨¡¼¥¹76¹æµ¡¼Í»ß¤á¤¿¡¡¡Ö¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè2²ó¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤¬¡¢¤¤ç¤¦24Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯4·î¤«¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â°Û¼Á¤Îµ±¤¤òÊü¤Ä¤Î¤¬¥¨¡¼¥¹76¹æµ¡¤À¡£10¥«·î°Ê¾å»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢2Ï¢ÂÐÎ¨¤Ï¶Ã°Û¤Î55¡ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¡£12·î¤«¤é1²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò´Þ¤à4Ï¢Â³Í¥½ÐÃæ¤Ç¡¢Ëè²ó¶¯ÎÏ¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¡¼¥¹µ¡¤Ïº£°æÍµÍü¡Ê41¡á·²ÇÏ¡Ë¤¬°ú¤Åö¤Æ¤¿¡£¡ÖÅÄ¸ý¡ÊÀá»Ò¡Ë¤µ¤ó¤È¹áÀî¡ÊÁÇ»Ò¡Ë¤µ¤ó¤ÈÂ¹ç¤ï¤»¤·¤¿´¶¤¸¤â¡¢¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹¥´¶¿¨¤À¡£Ä´À°¼¡Âè¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤Ï²ÄÇ½¡£Àá´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¥É¥ê¡¼¥àÁÈ¤Ç¤ÏÉÍÅÄ°¡Íýº»¡Ê37¡áºë¶Ì¡Ë¤¬·Ú²÷¤À¤Ã¤¿¡£ÁêËÀ¤ÏÀµ·î³«ºÅ¤Î¸¶Â¼ÂóÌé¤«¤éÈ´·²¤Î¿¤Ó¤ò¸«¤»¤ë34¹æµ¡¡£¡Ö½éÆ°¤òµá¤á¤ë¥Ú¥é¤ÎÈùÄ´À°ÄøÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢ÁáÂ®¥á¥É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½éÆü¥á¥¤¥ó¤Ïµ¡ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯9·î¤Î72¼þÇ¯µÇ°Vµ¡¡¦58¹æµ¡¤ÏÃÏ¸µ¡¦ÆÁÅç»ÙÉô¤Î´äºêË§Èþ¡Ê53¡Ë¤¬°ú¤¤¤¿¡£¡ÖÁ°¸¡¤Ï¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¯¤ÆÃÈ¤«¤¤¤«¤é¤Í¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¡£ºò½©¤ÎG1Í¥¾¡°Ê¹ß¡¢¾ï¤Ëµ¡ÎÏ¤Ï¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿åÌÌ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬Ãå¼Â¤Ë»Å¾å¤²¤½¤¦¤À¡£
¡¡»Í¹ñÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡Ê1·î31Æü¡Á5Æü¡Ë¤Ç¿û¾ÏºÈ¤¬¶¯¿¤Ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿73¹æµ¡¤ÏÆ£Æ²Î¤¹á¡Ê38¡áÊ¡°æ¡Ë¤Î¼ê¤Ë¡£¡Ö¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¥Á¥ë¥È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Çµ¤»ý¤Á¿¤Ó¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³3Àá¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¡×¤È³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£