¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡¡G1½é½Ð¾ìÁÈ¡Û»ûÅçÈþÎ¤¡¡¡Ö»ö¸Î¤Ê¤¯¡¢1Ãå¤ò¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè2²ó¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤¬¡¢¤¤ç¤¦24Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡»ûÅçÈþÎ¤¡Ê36¡áÅìµþ¡Ë¤Ï¡Ö»ö¸Î¤Ê¤¯¡¢1Ãå¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍè¤ë6Æü´Ö¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡Á°¸¡Æü¤Ï¡Ö²¿¤â¤»¤º¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£²ó¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡ÖÈÉ¤Ç¤ÏÁ°ÅÄ¡Ê¼Ó´õ¡ËÁª¼ê¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²¼¤¬¤ë¤È¤«¤Ï¤Ê¤¯ÉáÄÌ¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤Ç¡¢¤½¤ì¤Û¤É¿¼¹ï¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡½éÆü¤Î½ÐÈÖ¤Ï3¹æÄú¤Î1R¤È5¹æÄú¤Î6R¡£¤¤¤¤Ê¤êÌÜÉ¸¤¿¤Ã¤»¤¤¤È¤¤¤¯¤«¡£