¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡¡½éÆü¡Û12R¥É¥ê¡¼¥àÀï¤ÏÉÍÅÄ°¡Íýº»¡¡²ó¤êÂÀ°¤¨ÀèÀ©
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè2²ó¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤¬¡¢¤¤ç¤¦24Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£½éÆü¥á¥¤¥ó¤Ï12R¥É¥ê¡¼¥àÀï¤À¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª¹Í½ç°Ì1°Ì¤ÎÉÍÅÄ¤Ï¿¤ÓÃæ¿´¤ËÎÏ¶¯¤¤34¹æµ¡¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÁÇÀÄÌ¤ê¤Î´¶¿¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÈùÄ´À°¤Ç¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤ß¡£¥¤¥ó¤«¤é»Å³Ý¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÆ¨ÁöÂÖÀª¤òÃÛ¤¯¡£¹¥¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿±óÆ£¤¬ÂÐ¹³¡£·þ¤êº¹¤·¤Ë¹½¤¨¤ÆµÕÅ¾¤òÁÀ¤¦¡£¼é²°¤ÏÅª³Î¤Êº¹¤·¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¾å°ÌÁè¤¤¡£³°3Äú¤Ç¤Ï¼ÂÀÓ½Å»ë¤Ç³ùÁÒ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£ºÇÆâ¤òÆÍ¤¤¤ÆÆ»Ãæ¾¡Éé¤Ø»ý¤Á¹þ¤à¡£
¡¡¡ã1¡äÉÍÅÄ°¡Íýº»¡¡¹Ô¤Â¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥Á¥ë¥È0ÅÙ¤Î¤»¤¤¤«½éÆ°¤Ç¥«¥«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ã2¡ä¼é²°ÈþÊæ¡¡²óÅ¾¤Î¾å¤¬¤ê¤¬°¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£³°¼þ¤ê¤òÅÀ¸¡¤·¤Ê¤¬¤é²ò¾Ã¤Ç¤¤ì¤Ð¡£ÆÃ·±¤ÎÈæ³Ó¤Ï²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡¡ã3¡ä±óÆ£¥¨¥ß¡¡¤½¤³¤Þ¤ÇÎÏ¶¯¤µ¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢½ÐÂ¤ÎÊý¤¬´¶¤¸¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¹Ô¤Â¤â°¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ä¾Àþ¤Ï¤â¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã4¡ä¸ÍÉß¹¸Èþ¡¡¹Ô¤Â¡¢°®¤ê¹þ¤ß¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¤¹¤°¤Ë¥ì¥Ð¡¼¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥Ú¥é¤òÄ´À°¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã5¡äÀ¶Ç¸æÆ»Ò¡¡²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¥ë¥È¤ò²¼¤²¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£ÆÃ·±¤Ç¤Ï¿¤Ó¡¢¥¹¥ê¥Ã¥È¶áÊÕ¤Ï¸ÍÉßÁª¼ê¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ã6¡ä³ùÁÒÎÃ¡¡¤â¤é¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡£²ó¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£Ä¾Àþ¤Ï°¤¯¤Ê¤¯¤ÆÉáÄÌ¤Ï¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥É¥ê¡¼¥àÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¾¯¤·¹Ô¤Â¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡¡ºòÇ¯¡¢¿·Àß¤µ¤ì¤¿3¤Ä¤á¤Î½÷»Ò¸ÂÄê¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡£Áª½Ð´ü´ÖÆâ¤ËÁ´¹ñ24¾ì¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºÇÂ®¾å¤¬¤ê¥¿¥¤¥à¡Ê3¼þÀ©¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Áª¼ê¤ËÍ¥Àè½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¥ì¡¼¥¹¾ì¤ÇºÇÂ®¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇ¤â¥¿¥¤¥à¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¾ì¤ÎÂåÉ½¤È¤Ê¤ê¡¢³Æ¾ì¤Î¥¿¥¤¥à2°Ì¤«¤é½ç¤Ë·«¤ê¾å¤¬¤ë¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë³Æ¥ì¡¼¥¹¾ì¤Î¿äÁ¦Áª¼ê¡¢³«ºÅ»Ü¹Ô¼Ô´õË¾Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ÉÍÌ¾¸Ð¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè1²ó¤Ï¡¢Ê¿¹âÆàºÚ¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£