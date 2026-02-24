¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Û°æ¾åÍÚÈÞ¡õÊÆ´ÝÇµ³¨¡¡ÃíÌÜ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼
¡¡²÷Â®½÷»Ò¤Ë½Õ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè2²ó¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Ï¡¢¤¤ç¤¦24Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤ÏÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¹âÂ®¿åÌÌ¡£ÅöÂç²ñ¤ÎÁª¹Í´ð½à¤È¤Ê¤ë³ÆÁª¼ê¤Î3¼þ¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÌÄÌç¤¬1°Ì¤Ê¤Î¤À¡£¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÎÉñÂæ¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤«¤é½éA1¡¢¤½¤·¤ÆÀè¤ÎÃÏ¶èÁª¤Ç½éG1¤ò·Ð¸³¤·¤¿°æ¾åÍÚÈÞ¡Ê22¡áÆÁÅç¡Ë¤ÈÊÆ´ÝÇµ³¨¡Ê24¡áÊ¡²¬¡Ë¡£µ±¤¯Ì¤Íè¤·¤«¤Ê¤¤2¿Í¤Ê¤é¡¢Ä¶Â®¤ÇG1¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤«¤à¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ú°æ¾åÍÚÈÞ¡¡ÃÏ¸µ¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¡Û
¡¡¿Ê²½ÅÙ¹ç¤¤¤Ï°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°æ¾åÍÚ¤ÏºòÇ¯5·î¤ÎG2¤È¤³¤Ê¤á¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÇÍ¥½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Á°´ü¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¾¡Î¨6.25¤ò²Ô¤®¡¢º£Ç¯¤«¤é½é¤ÎA1¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤½¤·¤Æ1·î¤Î¤Þ¤ë¤¬¤áG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÍ¥¾¡¤Þ¤Ç·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡Ä¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡£±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¸¬Â½¤¹¤ë¡£2026Ç¯»ÏÆ°Àï¤À¤Ã¤¿Ä¾Á°¤Î¤«¤é¤ÄG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹1ÁöÌÜ¤ÇF¤òÀÚ¤Ã¤¿¸å¤ÎV¥´¡¼¥ë¡£´î¤Ó¤Ï¤Ò¤È¤·¤ª¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤À½éG1¤Î»Í¹ñÃÏ¶èÁª¡£9Áö¤·¤Æ2¾¡2Ãå2ËÜ¤È¿ô»ú¾å¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼«¿È¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£µ»½ÑÌÌ¤â¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤â¡£1¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤Ç¾Ç¤Ã¤Æ¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÀû²ó¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÃÏ¸µ¿åÌÌ¤Ç¤Î6Æü´Ö¤Ï¡¢º£Æü¤«¤é¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÍ·ÁÌµ·Á¤Îºâ»º¤È¤·¤ÆÀ¸¤«¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤Þ¤À²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¡£¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÜÉ¸¤Ï¹â¤¯¡¢Í¥¾¡Àï¤Ë¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â°ìÁö°ìÁö¡¢¥ß¥¹¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡º£²ó¤Î¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡È¥¹¥Ô¡¼¥É¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¿ôÇ¯¤Ï¡Ö1Ãå¤ò³Í¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤Ç¡×»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÇòÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ª¤Î¤º¤È¥¿¥¤¥à¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢Áª¹Í´ü´ÖÃæ¤Ï1Ê¬46ÉÃ7¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÌÄÌçÃÏ¶èÁª¤Ç46ÉÃ2¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂÎÏ¶¯²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¿Íµ¤¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£20ÆüÄù¤áÀÚ¤ê¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Ê5·î5¡Á10Æü¡¢¤Þ¤ë¤¬¤á¡ËÂè2²ó¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼Ãæ´ÖÈ¯É½¤Ï1Ëü5183É¼¤Ç¼é²°ÈþÊæ¡¢¹âÆ´»Íµ¨¤Ë¼¡¤°3°Ì¡£SG¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Ê5·î26¡Á31Æü¡¢ÉÍÌ¾¸Ð¡Ë¤â7540É¼¤Î12°Ì¤Ç¡¢½÷»Ò¤Ç¤Ï¼é²°¡¢¹âÆ´¤ËÂ³¤¯¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢SG¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï½Ð¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¶²½Ì¤·¤¤ê¤Ê¤È¤³¤í¤â½é¡¹¤·¤¤¡£¡È²¸ÊÖ¤·¡É¤Ë¤Ï·ë²Ì¤Ç±þ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï½½ÆóÊ¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»Ü¹Ô¼Ô¿äÁ¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌÄÌç¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡º£Âç²ñ¤Ë¤ÏÆÁÅç»ÙÉô¤«¤é´äºê¡¢ÀÖ°æ¤â»²Àï¤¹¤ë¡£½õ¸À¤âÆÀ¤é¤ì¤ëÃÏ¸µÀèÇÚ¤ÎÂ¸ºß¤ÏÈó¾ï¤Ë¿´¶¯¤¤¡£½éÆü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°1R¤Î1¹æÄú¤Ï´üÂÔ¤ÎÉ½¤ì¡£¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤ÎÆ¨¤²¤Ç¼«¤éÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡¡þ°æ¾å¡¡ÍÚÈÞ¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤Ï¤ë¤Ò¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë3·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆÁÅç¸©Åì¤ß¤è¤·Ä®½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£ÆÁÅç»ÙÉô¤Î131´üÀ¸¤È¤·¤Æ22Ç¯11·î10Æü¡¢ÌÄÌç¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£23Ç¯6·î3Æü¤ÎÌÄÌçÃË½÷WÍ¥¾¡Àï¤Ç½é¾¡Íø¡£ºòÇ¯2·î15Æü¤Î²¼´Ø¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè21Àï¤Ç½éÍ¥½Ð¡£Æ±´ü¤ËÅÐ¤ß¤Ò²Ì¡¢ÀÐËÜÍµÉð¡¢ÅÄÃæ½ÙÊ¼¡¢¹À¥ô¥¤é¡£¾®³Ø»þÂå¤Ë¶õ¼ê¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ï¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¸µµ¤¡ª¾Ð´é¡ª¡×¡£1¥á¡¼¥È¥ë58¡£·ì±Õ·¿A¡£
¡ÚÊÆ´ÝÇµ³¨¡¡ÂçÉñÂæ¤ÇÈá´ê¤Î½éV¤òÁÀ¤¦¡Û
¡¡»×¤ï¤ºÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£13ÆüÈ¯É½¤ÎG2¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Ãæ´ÖÈ¯É½2²óÌÜ¡£ÊÆ´Ý¤Ï8692É¼¤ò½¸¤á¤Æ¡¢8°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£°æ¾åÍÚ¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¹¤´¤¤¿Íµ¤¤À¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Þ¥¸¤Ç¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÉ¼¿ô¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Íµ¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£G1½é½ÐÁö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Àè¤Î¶å½£ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡Ê1·î30Æü¡Á2·î4Æü¡¢¤«¤é¤Ä¡Ë¡£2ÆüÌÜ¤Ë2¥³¡¼¥¹·þ¤ê¤Ç¤ÎG1½é¾¡Íø¤Ê¤É¡¢Àá´Ö¤Ç2¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¼ÂÎÏ¤â¤¦¤Ê¤®¾å¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤µ¤Þ¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼þ¤ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Û¤ÉÄ´À°¤ò¹ç¤ï¤»ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡½é¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤è¤ê¡¢¤Þ¤ºÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤¬¸ý¤ò¤Ä¤¯¡£¤À¤«¤é¤³¤½¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡£¸½Ìò¤Î¶¥ÎØÁª¼ê¤òÉã¿Æ¤Ë»ý¤Á¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î±Æ¶Á¤Ç·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ä¤¬¡¢¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢½é¤á¤Æ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶¥ÎØÁª¼ê¡©¤½¤Ã¤Á¤Ï·ù¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡128´üÀ¸¤È¤·¤Æ21Ç¯5·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë¤Ï±ÊÅÄ·¼Æó¤ò»Õ¾¢¤È¶Ä¤®¡¢9´üÌÜ¤ÇÇ°´ê¤ÎA1µé¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»Õ¾¢¤«¤é¤â¡Ø²¶¤¬3Ç¯¤ÇA1µé¤Ë¤Ê¤é¤»¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤·¡¢»ä¤ÎÌÜÉ¸¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â»×¤Ã¤¿¤è¤ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÀÄ¼Ì¿¿ÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤È¤âA1¤Ë¤ÏÅþÃ£¤·¤¿¡£¼¡¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÍ¥¾¡¤À¡£Ä¾Á°¤Î¤È¤³¤Ê¤á¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕ±Ñ·æÀï¤ÇÄÌ»»12ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£´¿´î¤Î½Ö´Ö¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ1¹æÄú¤ÇÍ¥½Ð¤·¤¿»þ¡ÊºòÇ¯8·î¤ÎÆôºêG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹2Ãå¡Ë¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¸¤ã¥À¥á¤È»×¤Ã¤Æ¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÀä¹¥ÏÈ¡ÊºòÇ¯12·î¤Î°²²°ÃË½÷WÍ¥¾¡Àï3Ãå¡Ë¤Ïµ¤³Ú¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Èô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»ä¤¬¥Ø¥¿¤Ê¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¡£µ»½Ñ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤ëÆü¡¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç·Þ¤¨¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÏÎÏ»î¤·¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤À¡£
¡¡¡ÖG1¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ç¥«¤¤¤Ç¤¹¡£µéÊÌ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¥¿¥¤¥à¾¡Éé¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢½÷»Ò¤Ï¤ß¤ó¤Ê°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¾ò·ï¤¬À°¤¨¤Ð¥¿¥¤¥à¤òÁÀ¤¦Êý¡£°®¤ê²á¤®¤Æ¥³¥±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡£Í¥½Ð¤·¤¿¤¤¤·¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó¤Ï°²²°¤Î¿äÁ¦ÏÈ¤Ç½Ð¾ì¡£Èá´ê¤Î½éV¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¾å¤Ê¤¯ÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¡£½éÆü¤Ï4¹æÄú¤Î6R1²óÁö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ´Ý¤é¤·¤¤¹ë²÷¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ç·êÅÞ¤ò´¿´î¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¡þÊÆ´Ý¡¡Çµ³¨¡Ê¤è¤Í¤Þ¤ë¡¦¤Î¤¨¡Ë2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë8·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¸©µÆÃÓ·´µÆÍÛÄ®½Ð¿È¤Î24ºÐ¡£Ê¡²¬»ÙÉô¤Î128´üÀ¸¤È¤·¤Æ21Ç¯5·î15Æü¡¢¼ã¾¾¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯12·î9Æü¤Î»ùÅç¤Ç½é¾¡Íø¡£Æ±´ü¤ËÉð°æè½Î¤²Â¡¢Æ£¸¶ÁáºÚ¡¢ÈôÅÄ¹¾¸Ê¡¢ÏÌÉôÂÀ¶õ³¤¤é¡£Éã¡¦½ÓÀ®¡Ê55¡á·§ËÜ¡¦72´ü¡Ë¤Ï¸½Ìò¤Î¶¥ÎØÁª¼ê¡£¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¤È¿·ÂÎÁà¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡×¡£1¥á¡¼¥È¥ë58¡£·ì±Õ·¿A¡£
¡¡¡ÚÁ°¸¡Æü¡Û2¿Í¤ÎÁ°¸¡µ¤ÇÛ¤ÏÊÆ´Ý¤ÎÊý¤¬¤ä¤äÍ¥Àª¤ÎÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤â¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¿ô»ú¤Î³ä¤Ë¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Ú¥é¤òÈùÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é¡×¤È¾å¡¹¤Î¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç1R¤Ë1¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëÃÏ¸µ¤Î°æ¾åÍÚ¤Ï¡ÖÂÎ´¶¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤Ç²¼¤¬¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡È½Å¾É¡É¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È°Â¿´¤«¡£Â³¤±¤Æ¡ÖË»¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÄù¤á¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÄ´À°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ1ÁöÌÜ¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡£