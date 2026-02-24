WBC»Ïµå¼°¤Ë¼Â¼ÌÈÇ¡ÖONE PIECE¡×¥¥ã¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤Ø¡¡3·î6ÆüÅìµþD¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡½ÂæÏÑ¤Î°ìÀï¤Ç
¡¡3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¡¢6Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¡½¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤È¤Î°ìÀï¤Ë¡¢Netflix¤Ç¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤¿Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖONE¡¡PIECE¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤ò24Æü¡¢¡ÖONE¡¡PIECE¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ú¸ø¼°¡Û/Official¡×¤ÎX¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¸ø¼°X¤Ï¡ÖWBC»Ïµå¼°¤Ë¼Â¼ÌÈÇ¤ÎÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£5¿Í¤¬ÅÐ¾ì·èÄê¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö»Ïµå¼°¤ÎÍÍ»Ò¤ÏNetflix¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤·¡Ö3.6(¶â)18:00¡ÁÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜvs¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤Àï¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡Netflix¤Î¼Â¼ÌÈÇ¡ÖONE¡¡PIECE¡×¤Ï2023Ç¯¤Ë¥·¡¼¥º¥ó1¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢º£Ç¯3·î10Æü¤Ë¥·¡¼¥º¥ó2¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÀ©ºî¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Ï¼ç¿Í¸ø¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¤Ï¥¤¥Ë¥ã¥¡¦¥´¥É¥¤¡¢¥í¥í¥Î¥¢¡¦¥¾¥í¤Ï¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡¢¥Ê¥ß¤Ï¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥é¥Ã¥É¡¢¥¦¥½¥Ã¥×¤Ï¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥í¥á¥í¡¦¥®¥Ö¥½¥ó¡¢¥µ¥ó¥¸¤Ï¥¿¥º¡¦¥¹¥«¥¤¥é¡¼¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡