£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤¬ÇÛ¿®·èÄê¡ª¡¡¡Ö¥¨¥¹¥É¥é¡×Âè£±ÃÆ¤ÏÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ö½Ä·¿¤È¤¤¤¦À¤³¦´Ñ¤ò´Þ¤á¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×
¡¡£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤¬¡¢¿·´ë²è¤È¤·¤Æ½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¥¨¥¹¥É¥é¡×¤òÀ©ºî¡¢ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£³Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Âè£±ÃÆºîÉÊ¤Ï£´¡¢£µ·î¤ËÏ¢Â³¤ÇÇÛ¿®Í½Äê¤Î¡Öµ²±Çã¼ý¿Í¡×¡££Â£Á£Â£Å£Ì¡¡£Ì£Á£Â£Å£Ì¤ÎÆ£°æÆ»¿Í»á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¡Ê£´£·¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡Âè£±ÃÆ¤Î¼ç±é¤òÃ´¤¦¸÷°ì¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¹¤Æ¤¤Ê²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½Ä·¿¤È¤¤¤¦À¤³¦´Ñ¤ò´Þ¤á¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¿Í¤Îµ²±¤òÇäÇã¤¹¤ëÆæ¤ÎÃË¡¢¥¯¥í¥Î¤ò±é¤¸¤ë¡£Æ±ºî¤Ï£³¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¥²¥¹¥ÈÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬³ÆÏÃ¤Î¼ç±é¤ò¾þ¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¨¥¹¥É¥é¡×¤Ï¡È£Ó¡É£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤Î¡È£Ó¡É£Ð£Å£Ã£É£Á£Ì¤Ê¡È£Ó¡É£È£Ï£Ò£Ô¥É¥é¥Þ¡£½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤È¤Ï£Ó£Î£Ó¡¦ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¥¹¥Þ¥Û²èÌÌ¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ã»¼ÜÆ°²è¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ç¿Íµ¤¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Ä·¿¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¸÷°ì¤Ï¡Ö²£¤Î²è³Ñ¤¬¶¹¤¤Ê¬¡¢²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¤Î¥·¥Ó¥¢¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¡£Åö½é¤Ï´ÆÆÄ¤é¤È¶ìÀï¤â¤·¤¿¤¬¡¢»£±Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç½Ä¤Ç¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¤ª¤â¤·¤í¤¤²è¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤âÈ¯¸«¡£³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éºî¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë½Ä·¿¤ÎÊý¤¬Ë×Æþ´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÍøÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âè£²ÃÆ¤Ï¡¢£¶·îÇÛ¿®Í½Äê¤Ç£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤Îº´Æ£¾¡Íø¡Ê£²£¹¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈþ¤·¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¡££¸·îÊüÁ÷¤Î¸½Âå¤Î£Ã£è£á£ô¡¡£Á£É¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¹ÎÄê¤Î´Ø·¸À¡É¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡Ö£Ã£è£á£ô¡¡£Â£ï£ù¡×¤Ç¤Ï£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¡¦ÀµÌçÎÉµ¬¡Ê£²£¹¡Ë¡¢£Ô£ò£á£ö£é£ó¡¡£Ê£á£ð£á£î¡¦ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¡Ê£³£±¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£