ÊÆÀ¯ÉÜ¡¡ÃæÅì¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ÎÂç»È´Û°÷¤Î°ìÉô¤ò¹ñ³°ÂàÈò¤Ë¡¡¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷²½¤Ç¡¡¹ñÌ³¾ÊÅö¶É¼Ô¡ÖºÇ¿·¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤òÉ¾²Á¤·¤ÆÈ½ÃÇ¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î·³»ö¹¶·â¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤ÏÃæÅì¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ÎÂç»È´Û°÷¤È²ÈÂ²¤Î°ìÉô¤Ë¹ñ³°ÂàÈò¤òÌ¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ³¾Ê¤ÎÅö¶É¼Ô¤Ï23Æü¡¢JNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¥¢¥á¥ê¥«Âç»È´Û°÷¤Î¤¦¤Á¡¢¶ÛµÞÀ¤ÎÄã¤¤¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¿¦°÷¤È²ÈÂ²¤Ë¹ñ³°ÂàÈò¤òÌ¿¤¸¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂàÈò¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÇ¿·¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¡¢É¬Í×ºÇ¾®¸Â¤ÎÍ×°÷¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸ÌÀ¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¡¢¤ª¤è¤½50¿Í¤¬¹ñ³°¤Ë½Ð¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ç¤Ï²áµî¤Ë¥¢¥á¥ê¥«Âç»È´Û¤ä¥¢¥á¥ê¥«·³´ðÃÏ¤¬¹¶·â¤µ¤ì¡¢Â¿¿ô¤Î»à¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î·³»ö¹¶·â¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¥¤¥é¥ó¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ÎÉðÁõÁÈ¿¥¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ÜÀß¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤ò·Ù²ü¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤ÏµîÇ¯6·î¤Î¥¤¥é¥ó¤Î³Ë´ØÏ¢»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤ÎÁ°¤Ë¤â¡¢ÃæÅìÃÏ°è¤Î°ìÉô¤ÎÂç»È´Û°÷¤é¤Ë¹ñ³°ÂàÈò¤òÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£