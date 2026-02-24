¥Ý¥ó¥ÉÆðÄ´¡¡¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¸µÃóÊÆÂç»È¤¬ÂáÊá¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï£²£°£°ÆüÀþ¤¬·ø»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾åÃÍ¤Î½Å¤¤Å¸³«¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï°ì»þ£²£°£¸±ßÂæÁ°È¾¤Þ¤Ç°ì»þ²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²£°£¸¡¥£·£°±ßÉÕ¶á¤Þ¤ÇÌá¤¹Å¸³«¡££±£°£°ÆüÀþ¤¬£²£°£·¡¥£·£°±ßÉÕ¶á¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¤Î¿ä°Ü¤Ï·ø»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¾åÃÍ¤¬½Å¤¤¡£±ÑÃæ¶ä¤ÎÁá´üÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢À¯¼£¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤â°ÍÁ³º¬¶¯¤¯¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£ËÜÆü¤Ï±Ñ¹ñ¤Î¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¸µÃóÊÆÂç»È¤¬ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤È¤Î¥Ë¥åー¥¹¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó´ØÏ¢¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥¿ー¥Þー¼óÁê¤Ï¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó»á¤¬¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó»á¤òÃóÊÆÂç»È¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ÎÀÕÇ¤¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íÄÀÀÅ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤ÎÂáÊá¤Ç¡¢¥¹¥¿ー¥ÞーÀ¯¸¢¤ÎÀ¯¼£´íµ¡¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦¿¼¹ï²½¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿»ñÎÁ¤Ç¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó»á¤È¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î¿¼¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¥¹¥¿ー¥Þー¼óÁê¤Î¼óÀÊÊäº´´±¤È¼óÁê´±Å¡¤Î¹ÊóÉôÄ¹¡¢Æâ³Õ´±Ë¼Ä¹¤¬Áê¼¡¤®¼Ç¤¡£Ï«Æ¯ÅÞµÄ°÷¤«¤é¤Ï¡¢¼óÁê¤Î¼Ç¤¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡
GBP/USD¡¡1.3501¡¡GBP/JPY¡¡208.67¡¡EUR/GBP¡¡0.8741
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡¥Ý¥ó¥É¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¾åÃÍ¤¬½Å¤¤¡£±ÑÃæ¶ä¤ÎÁá´üÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢À¯¼£¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤â°ÍÁ³º¬¶¯¤¯¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£ËÜÆü¤Ï±Ñ¹ñ¤Î¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¸µÃóÊÆÂç»È¤¬ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤È¤Î¥Ë¥åー¥¹¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó´ØÏ¢¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥¿ー¥Þー¼óÁê¤Ï¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó»á¤¬¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó»á¤òÃóÊÆÂç»È¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ÎÀÕÇ¤¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íÄÀÀÅ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤ÎÂáÊá¤Ç¡¢¥¹¥¿ー¥ÞーÀ¯¸¢¤ÎÀ¯¼£´íµ¡¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦¿¼¹ï²½¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿»ñÎÁ¤Ç¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó»á¤È¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î¿¼¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¥¹¥¿ー¥Þー¼óÁê¤Î¼óÀÊÊäº´´±¤È¼óÁê´±Å¡¤Î¹ÊóÉôÄ¹¡¢Æâ³Õ´±Ë¼Ä¹¤¬Áê¼¡¤®¼Ç¤¡£Ï«Æ¯ÅÞµÄ°÷¤«¤é¤Ï¡¢¼óÁê¤Î¼Ç¤¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡
GBP/USD¡¡1.3501¡¡GBP/JPY¡¡208.67¡¡EUR/GBP¡¡0.8741
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ