Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ï¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬¶ÛµÞÄä»ß¤·¤¿»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢¤¤ç¤¦¤âÎ×»þµÙ¶È¤·¤ÆÁíÅÀ¸¡¤ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤Ìë¡¢ÃÏ¾å¤ª¤è¤½30¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤Ç¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬¶ÛµÞÄä»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ20¿Í¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¡¢¤ª¤è¤½5»þ´ÖÈ¾¸å¤ËÁ´°÷¤¬µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ï¤¤Î¤¦¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÁíÅÀ¸¡¤Î¤¿¤áÎ×»þµÙ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ñ¸÷µÒ¤ÎÃË¤Î»Ò
¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¡ÊQ.¤É¤Î¤¯¤é¤¤³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡©¡Ë1¤«¤é10¤Ç¤¤¤¦¤È100¤°¤é¤¤¡×
Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ï¤¤ç¤¦¤âÎ×»þµÙ¶È¤·¤ÆÁíÅÀ¸¡¤ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡¢¤¢¤¹°Ê¹ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾õ¶·¤¬Ê¬¤«¤ê¼¡Âè¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£