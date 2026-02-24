MINA¡¢SANA¡¢MOMO¤Î3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MISAMO¤¬¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRIM BY JINS¡×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤
TWICE¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ðー¡¢MINA¡¢SANA¡¢MOMO¤«¤é¤Ê¤ë3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MISAMO¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢JINS¤Î»ÐËå¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRIM¡Ê¥ê¥à¡Ë¡×¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£2·î24Æü¤è¤ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÂè1ÃÆ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¢£2·î27Æü¤è¤êRIMÁ´Å¹ÊÞ¤ÇMISAMO¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«»Ï¡ª
MISAMO¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥£¥ë¥à¡ÖRIM loves MISAMO º£Æü¤Î¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¡¢¤É¤ì¤Ë¤¹¤ë¡©¡×¤¬RIM¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢RIM¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2·î27Æü¤è¤êRIMÁ´Å¹ÊÞ¤ÇMISAMO¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖRIM¡×¤Ï½Ü¤Î¥«¥éー¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡£¤½¤ÎÆü¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¤ò¤«¤±¤«¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÂè1ÃÆ¤Î¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤ì¤ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¡£¡×¡£Éþ¤äÈ±·¿¡¢¥á¥¤¥¯¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢µ¤Ê¬¤ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òº¸±¦¤¹¤ë¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë´é¤Ë¤«¤±¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡£¥Õ¥ìー¥à¤Î¥«¥éー¤äÁÇºà¡¢¥ì¥ó¥º¤Î¥«¥éー¤â¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÌµ¿ô¡£¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÉÕ¤±¤«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¤ò¼«Í³¤Ë¤«¤±¤«¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÁ°¸þ¤¤Ë³Ú¤·¤ß¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥£¥ë¥à¡ÖRIM loves MISAMO º£Æü¤Î¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¡¢¤É¤ì¤Ë¤¹¤ë¡©¡×¤Ï¡¢¤ª½Ð¤«¤±Á°¤Î¹²¤¿¤À¤·¤¤Ä«¤Î¿È»ÙÅÙ¤Î»þ´Ö¤Ë¡¢MISAMO¤Î3¿Í¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÈ±·¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¤ò¤«¤±¤«¤¨¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤Î°õ¾Ý¤¬¥Ñ¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤ä¡¢µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿É½¾ð¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¿§¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¤ä°ÛÁÇºà¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë»°¼Ô»°ÍÍ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¡£40ÉÃÄøÅÙ¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤Ê¤¤Æ°²è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢3¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬3¤Ä¤Î¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¤È3¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£ÃåÍÑ¾¦ÉÊ¤ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢RIMÁ´Å¹ÊÞ¤ÈJINS¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¡¢JINS¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢MISAMO¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÀèÃå¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¥±ー¥¹¤È¥»¥êー¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡ÖRIM loves MISAMO MUST BUY CAMPAIGN¡×¤â³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖRIM loves MISAMO MUST BUY CAMPAIGN¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://rim.jins.com/jp/lp/misamo26ss/
TWICE OFFICIAL SITE
http://www.twicejapan.com