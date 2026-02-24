MISAMO¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤òÈäÏª¡¡3¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¡Öµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡Â¿¹ñÀÒ9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼MINA¡¢SANA¡¢MOMO¤«¤é¤Ê¤ë3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MISAMO¤¬¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¤òÈ¯¿®¤¹¤ëJINS¤Î»ÐËå¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRIM¡Ê¥ê¥à¡Ë¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥£¥ë¥à¡ÖRIM loves MISAMO º£Æü¤Î¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¡¢¤É¤ì¤Ë¤¹¤ë¡©¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¤òÃåÍÑ¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿MISAMO
¡¡MISAMO¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÂè1ÃÆ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤ì¤ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¡£¡×¡£¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÉÕ¤±¤«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¤ò¼«Í³¤Ë¤«¤±¤«¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÁ°¸þ¤¤Ë³Ú¤·¤ß¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥£¥ë¥à¡ÖRIM loves MISAMO º£Æü¤Î¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¡¢¤É¤ì¤Ë¤¹¤ë¡©¡×¤Ï¡¢¤ª½Ð¤«¤±Á°¤Î¹²¤¿¤À¤·¤¤Ä«¤Î¿È»ÙÅÙ¤Î»þ´Ö¤Ë¡¢MISAMO¤Î3¿Í¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÈ±·¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¤ò¤«¤±¤«¤¨¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤Î°õ¾Ý¤¬¥Ñ¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤ä¡¢µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿É½¾ð¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¿§¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤ä°ÛÁÇºà¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»°¼Ô»°ÍÍ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¡£40ÉÃÄøÅÙ¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤Ê¤¤Æ°²è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢3¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬3¤Ä¤Î¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¤È3¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢RIMÁ´Å¹ÊÞ¤ÈJINS¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¡¢JINS¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢MISAMO¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¹ØÆþ¼Ô¤ËÀèÃå¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¥±¡¼¥¹¤È¥»¥ê¡¼¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡ÖRIM loves MISAMO MUST BUY CAMPAIGN¡×¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡½¡½º£²ó¡¢360ÅÙ¥«¥á¥é¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£ÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SANA¡§360ÅÙ»£±Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥ó¥Æ¥¤¥¯¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê»ä¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿Æ°²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÉáÃÊ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
MINA¡§¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¤è¤¯¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¤Ï¤¢¤Þ¤êÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤«¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½RIM¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤µ¤ì¤¿¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SANA¡§3¿Í¤Ç¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ªÅ¹¤Ë¼Ì¿¿¤¬¾þ¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏRIM¤¬½é¤á¤Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢RIM¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬»ä¤¿¤Á3¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
MOMO¡§MISAMO¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ËRIM¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹!
