¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHARD WORK¡×¡Ê¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¡Ë¤¬¡¢2·î24ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½é¿´LOVE¡Ê¤¦¤Ö¤é¤Ö¡Ë¡×¤«¤é10ºîÏ¢Â³¡¢ÄÌ»»10ºîÌÜ¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡ÖHARD WORK¡×MV
¡¡½é½µÇä¾å¤Ï¡¢¡Ö½é¿´LOVE¡Ê¤¦¤Ö¤é¤Ö¡Ë¡×¡Ê2021Ç¯11·î22ÆüÉÕ¡§70.6ËüËç¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¼«¸ÊºÇ¹â¤Î71.9ËüËç¡£¼«¿ÈÄÌ»»5ºîÌÜ¤Î½é½µÇä¾å50ËüËçÆÍÇËºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ê1st¡Ë¥·¥ó¥°¥ë¤«¤é¤ÎÏ¢Â³½é½µÇä¾å30ËüËçÄ¶¤¨ºîÉÊ¿ô¡×µÏ¿¤ò10ºîÏ¢Â³¤È¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢º£Ç¯11·î¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¡È5¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¡ÉºÇ½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡£É½Âê¶Ê¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÂçÀ¾Î®À±¤Ètimelesz¡¦¸¶²Å¹§¤ÎW¼ç±é¤Ç¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡ßWOWOW ¶¦Æ±À½ºîÏ¢Â³¥É¥é¥Þ ²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º Season1¡Ù¡ÊÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡£2025Ç¯¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢2025Ç¯12·î22ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖNever Romantic¡×¤ä¡¢¥¹¥®Ìô¶É¡Ö50¼þÇ¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×CM¥½¥ó¥°¤Î¡Ö¥¹¥¥¹¥®¡×¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£½µ¤Ï2°Ì¤È3°Ì¤â¼«¸ÊºÇ¹â½é½µÇä¾å¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë / ¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤¬½é½µÇä¾å47.2ËüËç¤Ç2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ºòÇ¯7·îÈ¯Çä¤ÎÁ°ºî¡Ö¥¢¥ª¥Î¥ª¥È¡×¡Ê2025Ç¯7·î21ÆüÉÕ¡§10.8ËüËç¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Ë¤Ï¡¢SM¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦RIIZE¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖAll of You¡×¤¬½é½µÇä¾å28.7ËüËç¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Æ±¤¸¤¯2024Ç¯9·îÈ¯Çä¤Î¡ÖLucky¡×¡Ê2024Ç¯9·î16ÆüÉÕ¡§21.4ËüËç¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢ºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TOP3¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿3ÁÈ¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¼«¸ÊºÇ¹â½é½µÇä¾å¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯3·î2ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2026Ç¯2·î16Æü¡Á22Æü¡Ë¡ä
