Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ö¼«Ê¬¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬¡¢24Æü¤Ë¿·È¯Çä¤¹¤ë¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ¡ØCALPISÇ»¤¤¤á¡Ù¤Î¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¤¹¤®¤ë¤¼¡ª¡×ÊÔ¡ÊÆ±ÆüÁ´¹ñÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û½é¡¹¤·¤¤¡ÄÀ©Éþ»Ñ¤ÎJK¡¦Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß
¡¡º£²ó¤ÎCM¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¡Ø¥«¥ë¥Ô¥¹¡Ù¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿Ä¹ß·¤¬¡¢¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¹¥¤¤â¶Ã¤¯¡×¿·¾¦ÉÊ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¤¹¤®¤ë¤¼¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤É½¸½¤Ç¡¢¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÁÊµá¤¹¤ë¡£
¡¡¡ØCALPISÇ»¤¤¤á¡Ù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¤Î°áÁõ¤Ç»£±Æ¸½¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ä¹ß·¤Ï¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦É½¸½¤ËÄ©Àï¡£¡ØCALPISÇ»¤¤¤á¡Ù¤ò°û¤à¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÇ»¤¤¤á¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÉ½¸½¤·¡¢¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¤¹¤®¤ë¤¼¡ª¡×¤Î¤»¤ê¤Õ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿ÎÏ¶¯¤¤É½¸½¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤â´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»£±Æ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎCM¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢2005Ç¯¤Î½éµ¯ÍÑ¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ä¡Ö¡û¡û¤¹¤®¤ë¤³¤È¡×¤òÈäÏª¡£¡Ö»ä°Ê¾å¤Ë¡Ø¥«¥ë¥Ô¥¹¡Ù¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤ëÄ¹ß·¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¡¢¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×¤Ø¤Î°¦¾ð¤È20Ç¯°Ê¾å¤Îå«¤Î¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»£±Æ¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¿·CM¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡½¡½½é²ó¤ÎCM»£±Æ¤«¤éº£²ó¤Î»£±Æ¤Þ¤Ç¤Ç¡¢°ìÈÖ¤´¼«¿È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚÄ¹ß·¡Û½é¤á¤Æ¡Ø¥«¥ë¥Ô¥¹¡Ù¤Î»£±Æ¤ò¤·¤¿»þ¤«¤é¡¢Ã±½ã¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£½é¤á¤Æ¡Ø¥«¥ë¥Ô¥¹¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù¤Î»£±Æ¤ò¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤â¤¦ÀÄ½Õ¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£º£¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×¤ÎÊÑ²½¡¢Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤½¤ì¤ò¤Þ¤¿½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¥«¥ë¥Ô¥¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊCM¤ò°ì½ï¤Ë»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦É÷¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤âÂç¿Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×¤ÎCM¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÄ¹ß·¡Û»ä¤ÏÂ¿Ê¬¡¢¤ªÊì¤µ¤óÌò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ê¡Ø¥«¥ë¥Ô¥¹¡Ù¤¬¡Ë½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅö»þ¤À¤È¡¢¤Þ¤ÀÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¾¯¤·Áá¤¤¡¢í´í°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»þ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¼¤ÒÊì¿ÆÌò¤òÄ¹ß·¤µ¤ó¤Ë±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é±é¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤È¿®Íê¤Î¤ª¼ê»æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¡ÖÇÐÍ¥¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¿ºÐ¤È¤«¡¢Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢´Ø·¸¤Ê¤¤»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÇÐÍ¥¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤Î¼ÂÇ¯Îð¤È¤Ï°ã¤¦¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿´¹½¤¨¤È¡¢¼«Ê¬¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ê¡¢¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×¤Ï¡£¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¡¢CMÆâ¤Ç¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¤¹¤®¤ë¤¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶áÄ¹ß·¤µ¤ó¤¬¡Ö¡û¡û¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤È´¶¤¸¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÄ¹ß·¡ÛÀãÍ·¤Ó¤¬»äÂç¹¥¤¤Ç¡¢ËèÇ¯¥¹¥¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¤³¤³¿ôÇ¯¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Î¡¼¥·¥å¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Àã»³¤Î¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Æ¡£»³³Ù¤Î¥¬¥¤¥É¤µ¤ó¤â¤Ä¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë°ÂÁ´¤ËÊâ¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¬¥¤¥É¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÆ»¤ËÌÂ¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¤ÎÀã¤ÎÃæ¤òÊâ¤¤¤Æ¡¢¡Ö³Ú¤·¤¹¤®¤ë¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÀãÍ·¤Ó¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û½é¡¹¤·¤¤¡ÄÀ©Éþ»Ñ¤ÎJK¡¦Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß
¡¡º£²ó¤ÎCM¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¡Ø¥«¥ë¥Ô¥¹¡Ù¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿Ä¹ß·¤¬¡¢¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¹¥¤¤â¶Ã¤¯¡×¿·¾¦ÉÊ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¤¹¤®¤ë¤¼¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤É½¸½¤Ç¡¢¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÁÊµá¤¹¤ë¡£
¡¡¡ØCALPISÇ»¤¤¤á¡Ù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¤Î°áÁõ¤Ç»£±Æ¸½¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ä¹ß·¤Ï¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦É½¸½¤ËÄ©Àï¡£¡ØCALPISÇ»¤¤¤á¡Ù¤ò°û¤à¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÇ»¤¤¤á¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÉ½¸½¤·¡¢¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¤¹¤®¤ë¤¼¡ª¡×¤Î¤»¤ê¤Õ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿ÎÏ¶¯¤¤É½¸½¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤â´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¢£Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¿·CM¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡½¡½½é²ó¤ÎCM»£±Æ¤«¤éº£²ó¤Î»£±Æ¤Þ¤Ç¤Ç¡¢°ìÈÖ¤´¼«¿È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚÄ¹ß·¡Û½é¤á¤Æ¡Ø¥«¥ë¥Ô¥¹¡Ù¤Î»£±Æ¤ò¤·¤¿»þ¤«¤é¡¢Ã±½ã¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£½é¤á¤Æ¡Ø¥«¥ë¥Ô¥¹¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù¤Î»£±Æ¤ò¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤â¤¦ÀÄ½Õ¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£º£¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×¤ÎÊÑ²½¡¢Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤½¤ì¤ò¤Þ¤¿½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¥«¥ë¥Ô¥¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊCM¤ò°ì½ï¤Ë»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦É÷¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤âÂç¿Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×¤ÎCM¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÄ¹ß·¡Û»ä¤ÏÂ¿Ê¬¡¢¤ªÊì¤µ¤óÌò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ê¡Ø¥«¥ë¥Ô¥¹¡Ù¤¬¡Ë½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅö»þ¤À¤È¡¢¤Þ¤ÀÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¾¯¤·Áá¤¤¡¢í´í°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»þ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¼¤ÒÊì¿ÆÌò¤òÄ¹ß·¤µ¤ó¤Ë±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é±é¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤È¿®Íê¤Î¤ª¼ê»æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¡ÖÇÐÍ¥¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¿ºÐ¤È¤«¡¢Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢´Ø·¸¤Ê¤¤»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÇÐÍ¥¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤Î¼ÂÇ¯Îð¤È¤Ï°ã¤¦¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿´¹½¤¨¤È¡¢¼«Ê¬¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ê¡¢¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×¤Ï¡£¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¡¢CMÆâ¤Ç¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¤¹¤®¤ë¤¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶áÄ¹ß·¤µ¤ó¤¬¡Ö¡û¡û¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤È´¶¤¸¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÄ¹ß·¡ÛÀãÍ·¤Ó¤¬»äÂç¹¥¤¤Ç¡¢ËèÇ¯¥¹¥¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¤³¤³¿ôÇ¯¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Î¡¼¥·¥å¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Àã»³¤Î¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Æ¡£»³³Ù¤Î¥¬¥¤¥É¤µ¤ó¤â¤Ä¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë°ÂÁ´¤ËÊâ¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¬¥¤¥É¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÆ»¤ËÌÂ¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¤ÎÀã¤ÎÃæ¤òÊâ¤¤¤Æ¡¢¡Ö³Ú¤·¤¹¤®¤ë¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÀãÍ·¤Ó¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£