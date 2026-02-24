STARTO¼Ò¡¡½Ä·¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥¨¥¹¥É¥é¡×4·îÇÛ¿®¤Ø¡¡YouTube¤ÇÁ´ÏÃÌµÎÁ¡¡Âè1ÃÆ¤ÏÆ²ËÜ¸÷°ì¼ç±é
¡¡STARTO¡¡ENTERTAINMENT¤¬½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¥¨¥¹¥É¥é¡×¤ò4·î¤«¤éÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¥¨¥¹¥É¥é¸ø¼°YouTube¤ÇÁ´ÏÃÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¡£ºîÉÊ¤Ï30Ê¬¡Á1»þ´Ö¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇºÇ½é¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¸å¤«¤éºÙÊ¬²½¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥µ¥¤¥º¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤ÏDOMOTO¡¦Æ²ËÜ¸÷°ì¡Ê47¡Ë¼ç±é¤Î¡Öµ²±Çã¼ý¿Í¡×¡£±Ç²è¡ÖÀµÂÎ¡×¤ÎÆ£°æÆ»¿Í»á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¸÷°ì±é¤¸¤ë¿Í¤Îµ²±¤òÇäÇã¤¹¤ëÆæ¤ÎÃË¤ò¤á¤°¤ë3¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¹½À®¡£
¡¡½Ä·¿¥É¥é¥Þ½éÄ©Àï¤Î¸÷°ì¤Ï¡Ö¼ÂºÝ»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢²£¤Î²è³Ñ¤¬¶¹¤¤Ê¬¡¢³¨¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Î¥·¥Ó¥¢¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ»£±Æ¤·¡¢¼«Ê¬¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â6·î¤Ëtimelesz¡¦º´Æ£¾¡Íø¡Ê29¡Ë¼ç±é¤Î¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈþ¤·¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¡¢7·î¤ËA.B.C¡½Z¡¦¶¶ËÜÎÉÎ¼¡Ê32¡Ë¼ç±é¤Î¡ÖÎø¤»¤è¡¢¸æÁâ»Ê¡×¡¢8·î¤ËA¤§¡ªgroup¡¦ÀµÌçÎÉµ¬¡Ê29¡Ë¼ç±é¤Î¡ÖChat¡¡Boy¡×¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£