¡ØMANGALOGUE¡Ê¥Þ¥ó¥¬¥í¡¼¥°¡Ë¡§²Ð¤ÎÄ»¡Ù¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¡¡²ÆÌÚ¥Þ¥ê¡¢¤¢¤Î¡¢¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡¢»³»û¹¨°ì¡¢ËôµÈÄ¾¼ù¤¬»²²Ã
¡¡Åìµþ¡¦TAKANAWA GATEWAY CITY¤Ë3·î28Æü¤Ë³«´Û¤¹¤ë¡ÖMoN Takanawa:The Museum of Narratives¡×¤Î³«´ÛµÇ°ÆÃÊÌ¸ø±é¤È¤·¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡ØMANGALOGUE¡Ê¥Þ¥ó¥¬¥í¡¼¥°¡Ë¡§²Ð¤ÎÄ»¡Ù¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¼¤Î½Ð±é¤Ë¤Ï¡¢²Ð¤ÎÄ»Ìò¤Ë²ÆÌÚ¥Þ¥ê¡¢¥¿¥Þ¥ßÌò¤Ë¤¢¤Î¡¢±îÅÄÇî»ÎÌò¤Ë¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡¢Å´ÏÓ¥¢¡¼¥àÌò¤Ë»³»û¹¨°ì¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¥Þ¥ó¥¬¥í¡¼¥¬¡¼¡É¤È¤·¤ÆËôµÈÄ¾¼ù¤¬ËÜ¿ÍÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼êÄÍ¼£Ãî¤ÎÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡Ø²Ð¤ÎÄ» Ì¤ÍèÊÔ¡Ù¡£ÅÅ»ÒÆ¬Ç¾¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ëÀ¾Îñ3404Ç¯¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²Ð¤ÎÄ»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È±Ê±ó¤ÎÌ¿¡É¤ò¼ø¤±¤é¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÎ¹Ï©¤òÄÌ¤·¡¢¿ÍÎà¤ÎÊ¸²½¤ÈÊ¸ÌÀ¤Î¹Ô¤Ãå¤¯Àè¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¤¤Î¤Á¡×¤Î°ÕÌ£¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£1967Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Êª¸ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢AI¤ä´Ä¶ÌäÂê¤ËÍÉ¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤òÆâÊñ¤·¡¢¡È¸½Âå¤ÎÍÂ¸À½ñ¡É¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤À¡£
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¤ò°ì¿Í¤ÇÆÉ¤àÂÎ¸³¤«¤é³ÈÄ¥¤·¡¢·à¾ìÁ´ÂÎ¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¹½ÃÛ¡£µðÂçLED¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ó¥¬¤ÎÀ¤³¦¡¢ÉñÂæ¤ò¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¡¢¤½¤·¤Æ´ÑµÒ¤È¤È¤â¤ËÊª¸ì¤òÎ¹¤¹¤ë¡ÖMANGALOGUER¡Ê¥Þ¥ó¥¬¥í¡¼¥¬¡¼¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡È¥Þ¥ó¥¬¤òÍá¤Ó¤ë¡ÉË×ÆþÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¡ØMANGALOGUE¡Ê¥Þ¥ó¥¬¥í¡¼¥°¡Ë¡§²Ð¤ÎÄ»¡Ù¤Ï4·î22Æü¤è¤ê¾å±é¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
