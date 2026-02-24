ÃæÅç·ò¿Í¡¢¼«¿È½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à1°Ì³ÍÆÀ¡¡¼«¸ÊºÇ¹â½é½µÇä¾å¤òµÏ¿¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡ÃæÅç·ò¿Í¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIDOL1ST¡Ù¡Ê¥¢¥¤¥É¥ê¥¹¥È¡Ë¤¬¡¢2·î24ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«¿È½é¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½é½µÇä¾å7.0ËüËç¤Ï¡¢¡ØN / bias¡Ù¤Î½é½µÇä¾å5.0ËüËç¤òÄ¶¤¨¡¢¼«¸ÊºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃæÅç·ò¿Í¡ÖXTC¡×¡ÖGods¡ÇPlay feat.Naomi Watanabe¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ÈNo1¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤È¤È¤â¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦ÃæÅç·ò¿Í¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤«¤é²ò¼á¤·¤¿ºÇ¾åµé¤Î³Ú¶Ê½¸¡£
¡¡¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖXTC¡×¤Ï¡¢¡È²¾ÌÌ¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¹½ÁÛ¤ò¹¤²¡¢¾¯Ç¯Ââ¡Ö²¾ÌÌÉñÆ§²ñ¡×¤Î¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿³Ú¶Ê¤Ø¤ÈÅ¸³«¡£¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÃæÅç·ò¿Í¤Î¥ô¥§¡¼¥ë¤òÃ¦¤®µî¤Ã¤¿¡¢Èà¤ÎÎ¢¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡È¿ÀÈëÅª¤Ê±Æ¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÅÏÊÕÄ¾Èþ¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡ÖGods¡ÇPlay feat.Naomi Watanabe¡×¤ä¡¢TEAM JAPAN¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¸ø¼°±þ±ç¥½¥ó¥°¡Ö·ë¾§¡×¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯3·î2ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2026Ç¯2·î16Æü¡Á22Æü¡Ë¡ä
