Îò»Ë¡ßÀä·Ê¡ßÊ²²Ð¡ª¥¥ã¥ó¥×Î¹¤ÎÌ¥ÎÏÁ´³«¡ª½©¤ÎÉÍÌ¾¸Ð¥Äー¥ê¥ó¥°Î¹¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
MOBY¤ò¤´Í÷¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª ¥é¥Õ¥¢¥ó¥É¥íー¥É¤Î¹Êó¡¢¥»¥¥Í¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¤¥¯¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ôー¥É´¶¤äµ¡Æ°ÎÏ¡¢°ìÂÎ´¶¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤ë¡ÖMOTTO¥é¥Õ¥í¡×¤«¤é¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä³Ú¤·¤µ¤òMOBY¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
MOTTO¥é¥Õ¥í·ÇºÜÆü¡§2020Ç¯11·î25Æü
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¥é¥Õ¹Êó¥»¥¥Í¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏµÞî±·è¤Þ¤Ã¤¿ MOTTO¥é¥Õ¥í¥¥ã¥ó¥× Vol.0 ¤Ø¤Î»²²Ã¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ç¤âÈæ³ÓÅªÃÈ¤«¤¯¤Æ¤¢¤Þ¤êº®¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¥¥ã¥ó¥×¾ì¡¢±ó½£ÉÍÌ¾¸Ð¤Ï½í±à¥¥ã¥ó¥×¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿»þ¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
¥Äー¥ê¥ó¥°¤ÎÆü¤Ë¤Á¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¥³ー¥¹¤ò·èÄê!?
½©¤â¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢Ä¾ÀÜ¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤âÌ£µ¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÅÓÃæ¤¤¤í¤¤¤í´ó¤êÆ»¤·¤è¤¦¤ÈÉÙ»Î»³¤ò¸«¤Ê¤¬¤é»×°ÆÃæ¡Ä¡Ä¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï11·î11Æü¡¢¥Ý¥Ã¥ー¤ÎÆü¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬
¡Ö11·î11Æü¡¢¤¤¤¤¡¦¤¤¤¤Æü¤«¡Ä¥¤¥£¡£¡£°æ°Ë¡©¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿°æ°ËÄ¾¸×¤Ã¤Æ¤¿¤·¤«ÉÍÌ¾¸Ð¤Î¾å¤Î°æ°ËÃ«¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡ª¡×
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡©¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÅ·ÎµÉÍÌ¾¸ÐÅ´Æ»±èÀþ¤Î°æ°Ë²È¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤ò½ä¤ë¤³¤È¤Ë·èÄê¡ª¡¡ÌÜÅªÃÏ¤ÎÄ¾¶áIC¤Ï¿·ÅìÌ¾Â¦¤Ê¤Î¤Ç¤³¤Î¤Þ¤ÞÅìÌ¾¤òÀ¶¿åJCT¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¿·ÅìÌ¾¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÅ·µ¤¤¬¥¤¥¤¡£½Ù²ÏÏÑ¤¬¥¥é¥Ã¥¥é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
Í³ÈæPA¤Î¥½¥Æ¥Ä¤ËÀÅ²¬¤Î²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤òºÆÇ§¼±¤·¤Ä¤ÄÀè¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÅ·ÉÍÀþËÜ¼Ò¤Î¤¢¤ëÅ·ÎµÆóËó±Ø¤òÌÜ»Ø¤¹
°æ°ËÄ¾¸×¤æ¤«¤ê¤ÎÎ¶ß¬»û¤Ï¡¢Å·ÉÍÀþ¶â»Ø±ØºÇ´ó¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅ·ÉÍÀþ¡¢Á´¹ñ¤ÎÂ¾¤ÎÂè»°¥»¥¯¥¿ー¤ÎÅ´Æ»³Æ¼Ò¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¸æ¼ë°õ¤Ê¤é¤ÌÅ´°õ¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò¤Î¤¢¤ëÅ·ÎµÆóËó±Ø¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È´ó¤êÆ»¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÉÍ¾¾ÉÍËÌIC¤Ç¿·ÅìÌ¾¤ò¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅ·ÎµÉÍÌ¾¸ÐÅ´Æ»¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÍÌ¾¸Ð¤ÎËÌÂ¦¤òÁö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åì¤Ï³ÝÀî¤«¤éÀ¾¤Î¿·½ê¸¶¤ò·ë¤Ö67.7£ë£í¤ÎÃ±ÀþÅ´Æ»¡£¤¤¤Þ¤Ï±èÀþ¤Î½»Ì±¤ÎÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤ÎÂ¤È¤·¤ÆÃÏ°èÌ©Ãå¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÓ¶È¤ÎÀ¹¤ó¤ÊÅ·Îµ¤ÎÌÚºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÁÇËÑ¤Ê±Ø¼Ë¤Ê¤É¤¬Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¿Íµ¤¡£
ËÜ¼Ò¤Î¤¢¤ëÅ·ÎµÆóËó±Ø¤Ë¤Ï¼ÖÎ¾¤òÊý¸þÅ¾´¹¤¹¤ëÅ¾¼ÖÂæ¤ä¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤â¤¢¤ê¡¢Ê¿Æü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÇ®¿´¤ÊÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÅÚ»º¤ËÅ·ÎµÌÚºà¤Çºî¤Ã¤¿¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ÈÅ·ÉÍÀþ¼ê¤Ì¤°¤¤GET¡£Å¾¼ÖÂæ¥Ä¥¢ー¤Ï»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç»²²Ã¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Å·ÉÍÀþ¤Î¤è¤¦¤ËÃÏÊý¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ´Æ»¤Ï±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤³¤«¤é¤ÏÅ·ÎµÀî¤òÅÏ¤ê¥ß¥«¥óÈª¤ÎÃæ¤òÀ¾¤Ø¡£
Å·ÉÍÀþ±è¤¤¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÅÓÃæ¤ÇÆ§ÀÚ¤Î²»¤¬¡ª¡¡¼ÖÎ¾¤¬Íè¤ë¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ï©¸ª¤ËÄä¼Ö¤·¤ä¤Ã¤ÈÅ·ÉÍÀþ¤Î±¿¹Ô¼ÖÎ¾¤ò²¡¤¨¤Þ¤·¤¿¢ö
¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§～¡¢Ã±Àþ¡¢¹â²ÍÀþ¥Ê¥·¤Î¥Ç¥£ー¥¼¥ë1Î¾ÊÔÀ®¢ö¡¡ºÇ¶á¤Ï¥³¥é¥Ü¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¼ÖÎ¾¤âÂ¿¤¯Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
½÷¾ë¼ç ¡Ö °æ°ËÄ¾¸×¡×¤æ¤«¤ê¤ÎÎ¶ß¬»û¤òÃµË¬
º£Æü¤ÎËë±ÄÃÏ¡¢½í±à¤Ë¤Ï¥Ê¥ó¥Ç¥â¥äO¤ÈGATAGOTO¤µ¤ó¤¬¡¢ÀÅ²¬¤ÎÂçÊø³¤´ß¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤·150¹æÀþÅÁ¤¤¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÁ°Æü¤«¤é¥Þ¥¤SSTR2020·è¹ÔÃæ¤ÎÅ´ÇÏ¼Ì¿¿²È¤µ¤ó¤¬¶âÂô¤«¤éÇòÀî¶¿·ÐÍ³¤Ç¸½ÃÏ½¸¹çÍ½Äê¡£ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ï¤¶¤Ã¤¯¤ê14～15»þ¤´¤í¤È¥¢¥Ð¥¦¥È¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤¬²¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê´À¡Ë¡£¥Õ¥é¥Õ¥é»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤éÎ¶ß¬»û¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï13»þÈ¾²á¤®¡£
¤³¤³¤Ï°æ°Ë²È¤ÎÊîÄó»û¤ÇÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤â¤¢¤ë½÷¾ë¼çÄ¾¸×¤¬¡¢¼¡ÏºË¡»Õ¤È¤·¤Æ½Ð²È¤·¤Æ¤¤¤¿»û¡£
¤É¤³¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯Éº¤¦Àþ¹á¤Î¹á¤ê¤ËÇØ¶Ú¤¬¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡£
°æ°Ë²È¤ÎÎò»Ë¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤¬¤³¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤ï¤«¤ê¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥·ー¥ó¤¬¼¡¡¹¤È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï²¿¤Î¤³¤È¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÎ¡¢ÁÄÊì¤¬Â¸Ì¿Ãæ¤Ë¤è¤¯Î¹¹ÔÀè¤ÇÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢º£¤Þ¤¿¼«Ê¬¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÌµ°Õ¼±¤Ë¥Ð¥¤¥¯Î¹¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê°ø±ï¤â´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢¤³¤Î»û¤ÎºÇ¹â¤Î¸«¤»¾ì¤Ç¤â¤¢¤ëÄí±à¤òÇÒ¸«¡Ä¡Ä¡£ºÇ±ü¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤¬°æ°Ë²È¤Î¸æÎî²°¡£
¤³¤Î»£±Æ¤·¤¿¤¹¤°¸å¤í¤ËºùÅÄÌç³°¤ÎÊÑ¤ÇÆ¤¤¿¤ì¤¿ÂçÏ·°æ°ËÄ¾É«¤ÎÃåºÂ¤Î´Ö¤¬¡£Ä¾¸×¤¬°ìÅÙÃÇÀä¤·¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤Ê¤®»ß¤á¡¢ÌóÀéÇ¯¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈË±É¤·¤¿°æ°Ë²È¡£
¤ª¤è¤½160Ç¯Á°¤ËÄ¾É«¤¬Ä¯¤á¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤«¤éÆ±¤¸Äí±à¤òÄ¯¤á¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ï¤Ï¤«¤Ê¤¤¡Ö¸Ä¿Í¡×¤¬·Ò¤¤¤À°ìÂ²¤Î¡ÖÄ¹¤¤Îò»Ë¡×¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢¤·¤Ð¤·»þ¤Î¤¿¤Ä¤Î¤òËº¤ì¤Üー¤Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä
½í±à¥¥ã¥ó¥×¾ì¤ØµÞ¤²¡ªÆüË×Á°¤ËÁ´°÷½¸¹ç¡ª
µ¤¤¬ÉÕ¤¯¤È¤Þ¤â¤Ê¤¯15»þ¡ª¡¡¤â¤¦¤¹¤Ç¤ËÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»»þ´Ö¤Â¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¡ÊÂì´À¡Ë¡£ÂçµÞ¤®¤Ç°æ°ËÃ«¤«¤éµ¤²ì¤òÈ´¤±´Ü»³»û¤ò·ÐÍ³¤·½í±à¥¥ã¥ó¥×¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¡¢´Ü»³»û¤Î¥Ñ¥ë¥Ñ¥ë¤À¢ö¡¡¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¡£LINE¤Ë¤ÏÁ´°÷¹çÎ®´°Î»¤ÎÃÎ¤é¤»¤¬¤Ã¡ª¡¡·ë¶É°ìÈÖÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ï¥¿¥¯¥·¡Ê´À¡Ë¡£¥¹¥ß¥Þ¥»ー¥ó¡¢¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤¤¤Ã¤¿¤ó½í±à¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê²á¤®¡¢ÂÐ´ß¤Î¥¹ー¥Ñー¤ÇÇã¤¤½Ð¤·¤·¤Æ¤«¤é¹çÎ®¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ê¥¤¥·¥ç¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ë¤Ä¤¯¤È¤¹¤Ç¤Ë³§¤µ¤óÀß±Ä´°Î»¤·¡¢Ê²²Ð¤ÇÄ´Íý»Ï¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤è¤Í～¡Ê´À¡Ë
ÆüË×¤Ë¤Ï²¿¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤¤¡¢¥Æ¥ó¥ÈÀß±Ä¤è¤ê¤â¤Þ¤º¤Ï´¥ÇÕ¤·¤è¤¦¢ö¡¡¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯¤´ÅöÃÏ¥Óー¥ë¤¤¤¿¤À¤¤Þ～¤¹♡
´¥ÇÕ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤ª¼ò¤ò°û¤á¤Ê¤¤GATAGOTO¤µ¤ó¤¬¡¢¥»¥íーÍß¤·¤¤ÉÂÁ´³«¤ÇËÍ¤Î¥»¥íー¤Ë¸Ù¤ê¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¡¡¢¥»¥íー¡ª¥»¥¥Í¤µ¤ó¥³¥ì¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£
¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥Õ¥¡¥ó¤é¤·¤¯¥ª¥ì¥ó¥¸Ãµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë
¤½¤·¤Æ¤¸¤Ä¤ÏÄ¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤Î¤¬º£²ó¤¬¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¤Ë¤Ê¤ëÅ´ÇÏ¼Ì¿¿²È¤µ¤ó¡£°ìºòÆü¤«¤éÃÆ´ÝSSTRµ¢¤ê¤ÇÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤ë¤Èµ¤¤µ¤¯¤Ê¥Ýー¥¸¥ó¥°¡¢¥¿¥Õ¤Ç¤¹¤Í¤§¢ö
¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ä¤Ä»ý¤Á´ó¤Ã¤¿¥Ä¥Þ¥ß¤ò¥·¥§¥¢¤·¡¢½é¤á¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÏÃ¤¬ÃÆ¤ß¡¢³§¤µ¤óÆ°²è¤ä»£±Æ¤òËº¤ì¤ë¤Û¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿±ã¢ö
¤³¤¦¤·¤ÆÂè1²óMOTTO¥é¥Õ¥í¥¥ã¥ó¥×¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤é¤Ì¥×¥ì¥¥ã¥ó¥×¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡¡Vol.0¤ÎÌë¤Ï¹¹¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü½¸¹ç¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤ÏÁ´°÷¥¢¥¦¥¿ー¤Î²¼¤ËRR1001 ¥é¥Õ¥é¥¤¥ÉZIP¥Ñー¥«ー¤òÃå¤Æ¤¯¤Ä¤í¤®¥âー¥É¡£
¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄ¾±ÄÅ¹¸ÂÄê¤Î¥Ñー¥«ー¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¢ö
¤½¤·¤Æ¥¢¥¦¥¿ー¤Ï³§¤µ¤ó¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡£
ËÍ¤ÏRR7992 WG¥×¥ê¥Þ¥í¥Õ¥È¥Á¥¿¥ó¥¤¥ó¥Êー¤Î¾å¤ËRR7241¤Î¥é¥Õ¥Ñー¥«ー¤Ç»²Àï¤·¤Þ¤·¤¿¢ö
¸åÊÔ¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡£
¥Ð¥¤¥¯¤Î³Ú¤·¤ß¤ÏÌµ¸ÂÂç¡ª
MOBY¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥È¥Ð¥¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ä¡¢¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ¦ÃÎ¼±¡¢¥ìー¥¹¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥Õ¥¢¥ó¥É¥íー¥É¡×¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢MOBYÊÔ½¸Éô¤Çµ»ö¤òºÆÊÔ½¸¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¡õÇÓµ¤ÎÌ¤òÌä¤ï¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥¤¥¯¾ðÊó¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MOTTO¥é¥Õ¥í¤Ï¤³¤Á¤é