£±Æü¤Ë£±ËüËç»£±Æ¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¸ÞÎØ¡¡£±£·Æü´Ö£±£·ËüËç¤«¤éÆÃÁª¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡¡¡Ö°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ±Ê±ó¡×¡££±£·Æü´Ö¤Î²ñ´ü¤ò½ª¤¨¤ÆÆüËÜ»þ´Ö£²£³ÆüÌ¤ÌÀ¤ÎÊÄËë¤·¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡£³Æ¶¥µ»²ñ¾ì¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤ÎµÜºêÎ¼ÂÀ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼±Û¤·¤Ë¤È¤é¤¨¤¿´¶Æ°Ì¾¾ìÌÌ¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡££±Æü¤Ë¤ª¤è¤½£±ËüËç¡¢£±£·Æü´Ö£±£·ËüËç¤ÎËÄÂç¤Ê»£±ÆËç¿ô¤«¤éÆÃÁª¤Î£µËç¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ß
¡Ú£±°Ì¡Û¹âÍüº»Íå¤¬°ËÆ£Í´õ¤Î¶»¤ËÆ¬¤ò¤¦¤º¤á¤¿¡£ÎÞ¤òÎ®¤·¡¢À¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¦¡£¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃÄÂÎº®¹ç¤ÇÆüËÜ¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¼«¿È¤Î¥¹¡¼¥Ä°ãÈ¿¤Ç¼º³Ê¤·¤¿Á°Âç²ñ¤«¤é£´Ç¯¡£ËÌµþ¸ÞÎØ¤ò¶¦¤ËÀï¤¤¡¢º£²ó¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤À¤Ã¤¿°ËÆ£¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¡¢ÎÞÁ£¤¬·è²õ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î»×¤¤¤¬¾è¤Ã¤¿¥á¥À¥ë¡×¡£¥ì¥ó¥º±Û¤·¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡È£´Ç¯Ê¬¤ÎÎÞ¡É¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡á£²·î£±£°Æü»£±Æ¡á¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¥Õ¥£¥¨¥á¤Î¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì
¡Ú£²°Ì¡ÛÌÚ¸¶Î¶°ì¤¬»°±ºÍþÍè¤ò¹â¡¹¤È»ý¤Á¾å¤²¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎÄêÈÖ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡¢¸ÞÎØ¤ÎÉ½¾´Âæ¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬°ã¤¦¡££²°Ì¡¢£³°Ì¤Î¥Ú¥¢¤â²è³Ñ¤ËÆþ¤ì¡¢ÂçµÕÅ¾¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÉ½¾´Âæ¤ÎÇ®µ¤¤ò¼Ì¤·¤¿¡£¤Ï¤¸¤±¤ë»°±º¤Î¾Ð´é¤È¡¢¤È¤á¤É¤Ê¤¯¤¢¤Õ¤ì¤ëÌÚ¸¶¤ÎÎÞ¡£ÂçµÕÅ¾¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ï¡¢´¿´î¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡á£²·î£¸Æü»£±Æ¡á¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Î¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥ì¡¼¥Ê
¡Ú£³°Ì¡Û¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¤Îº²¤Î¶«¤Ó¡£¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×ÃË»Ò·è¾¡¤Î£²²óÌÜ¡¢¥Õ¥ë¥á¡¼¥¯Ä¾¸å¤Î¤³¤ó¿È¤ÎÉ½¾ð¤òÂª¤¨¤¿¡£¥º¡¼¥à¤ÎÍø¤«¤Ê¤¤£´£°£°¥ß¥êÃ±¾ÇÅÀ¤ÏÀÚ¤ìÌ£¤¬¤¢¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¥¢¥¦¥È¤Î´í¸±¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¡£´¿´î¤ÎÉ½¾ð¤òÂª¤¨¤¿¤¤¡½¡£°ì¤«È¬¤«¤Ç¥Ñ¥¤¥×Âæ¤Îº¸Â¦¤Ë¹½¤¨¡¢²è³Ñ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¿·¡¦¤ª²È·Ý¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¿¿¹üÄº¤ò¼Ì¤·¼è¤Ã¤¿¡££²·î£±£³Æü»£±Æ¡á¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¤Î¥¢¥¤¥¹¥Ñ¡¼¥¯
¡Ú£´°Ì¡Û½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºäËÜ²Ö¿¥¤ÈÃæ°æ°¡Èþ¤¬Æ¬¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡££³ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤ò½ª¤¨°úÂà¤¹¤ëºäËÜ¤È¡¢½é½Ð¾ì¤ÎÃæ°æ¡£¶â¥á¥À¥ë¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥ó¥¯¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿É½¾ð¤ÏÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£À¤Âå¸òÂå¤ò¸òº¹¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë£±Ëç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²·î£±£·Æü»£±Æ¡á¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Î¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥ì¡¼¥Ê
¡Ú£µ°Ì¡Û¤³¤ì¤³¤½Àã¤ò¤âÍÏ¤«¤¹¥Û¥Ã¥È¤Ê½Ö´Ö¡£½é½Ð¾ì¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¤¬¸Ä¿Í£Î£È¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¡£Éã¡¦³Ø¤µ¤ó¤ÈÇ®¤¯Êú¤¹ç¤¤¡¢Íº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¤Ï£³£µÇ¯Á°¡¢³Ø¤µ¤ó¤¬À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÈô¤ó¤À¾ì½ê¡£Â©»Ò¤¬¥á¥À¥ë¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¿Æ»Ò¤Ç¹ï¤ó¤À»þ´Ö¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¿Æ¹§¹Ô¤Ï¤Ê¤¤¡½¡£¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¿Æ¤Î´é¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡££²·î£¹Æü»£±Æ¡á¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ô¥¡¥ë¥Â¥Õ¥£¥¨¥á¤Î¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì