¡¡£Ä£Ï£Í£Ï£Ô£Ï¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡¦£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤¬¼ê³Ý¤±¤ë½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤ÎÂè£±ÃÆ¡Öµ²±Çã¼ý¿Í¡×¡Ê£´¡Á£µ·î¡¢¥¨¥¹¥É¥é¸ø¼°£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ê¤É¤ÇÇÛ¿®¡Ë¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£³Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Âè£²ÃÆ¤Ï£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡¦º´Æ£¾¡Íø¡¢Âè£³ÃÆ¤Ï£Á¡¥£Â¡¥£Ã¡½£Ú¡¦¶¶ËÜÎÉÎ¼¡¢Âè£´ÃÆ¤Ï£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¡¦ÀµÌçÎÉµ¬¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î½Ä²èÌÌ¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¼ã¼Ô¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£Æ±¼Ò¤¬¿·¤¿¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¡Ö¥¨¥¹¥É¥é¡×Âè£±ÃÆ¤ÎËÜºî¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¸÷°ì¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é½Ä·¿¥É¥é¥Þ¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢²£¤Î²è³Ñ¤¬¶¹¤¤Ê¬¡¢²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¤Î¥·¥Ó¥¢¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ü¤¯¤é¤ÎÍ¦µ¤¡¡Ì¤ËþÅÔ»Ô£²£°£±£·¡×°ÊÍè¡¢Ìó£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¡£¿Í¤Îµ²±¤òÇäÇã¤¹¤ëÆæ¤ÎÃË¡¦¥¯¥í¥Î¤ò±é¤¸¡¢¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Èá¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¤ê¡ÄÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥í¥Î¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï±ÇÁü¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö£Â£Á£Â£Å£Ì¡¡£Ì£Á£Â£Å£Ì¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¡¦Æ£°æÆ»¿Í»á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡££²£´Ç¯ÊóÃÎ±Ç²è¾Þ¤ÇºîÉÊ¾Þ¤Ê¤É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖÀµÂÎ¡×¤ä¡¢ÏÃÂêÊ¨Æ¤Î£Î£å£ô£æ£ì£é£ø¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÆ£°æ»á¤È¤ÎÌ´¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬¼Â¸½¡£¸÷°ì¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï£³¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥¨¥Ô¥½¡¼¥É£±¤Ï£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡¦¼ÄÄÍÂçµ±¤¬¿ÍÀ¸¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¡¢¥¯¥í¥Î¤È½Ð²ñ¤¦Âç³ØÀ¸Ìò¤Ç¶¦±é¡£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É£²¤ÏÇÐÍ¥¡¦¸ÍÄÍ½ãµ®¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É£³¤ÏÇÐÍ¥¡¦ÂçÅì½Ù²ð¤È¼ÂÎÏÇÉ¤¬´é¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£Æ£°æ»á¤Ï¡Ö¡Ø¿Í¤òÉÁ¤¯¡Ù¡Ø»þÂå¤òÉÁ¤¯¡Ù¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¡¹¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢´Ñ¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ºîÉÊ¤¬´°À®¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡»¡ÄÂè£²ÃÆ¤Ï¡¢£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡¦º´Æ£¾¡Íø¼ç±é¤Î¥Û¥é¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈþ¤·¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤ò£¶·î¤ËÇÛ¿®¡£º´Æ£¤¬¤ª²½¤±²°Éß¤ÎÅ¹Ä¹¡¦¥¤¥±¥á¥ó¥¾¥ó¥Ó¤ò±é¤¸¤ë¡££··î¤Ï¡¢£Á¡¥£Â¡¥£Ã¡½£Ú¡¦¶¶ËÜÎÉÎ¼¤¬¼ç±é¤·¡¢ÆÈ¿È¤Î²¦»ÒÍÍ¤ò±é¤¸¤ë¡ÖÎø¤»¤è¡¢¸æÁâ»Ê¡×¤òÇÛ¿®¡££¸·î¤Ë¤Ï£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¡¦ÀµÌçÎÉµ¬¼ç±é¡¢£Ô£ò£á£ö£é£ó¡¡£Ê£á£ð£á£î¡¦ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±½Ð±é¤Î¡Ö£Ã£è£á£ô¡¡£Â£ï£ù¡×¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡£