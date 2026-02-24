RIIZE¡¢K-POPºÇÂ®Åìµþ£Ä¸ø±é¤Ç£³Æü´Ö12Ëü¿ÍÇ®¶¸¡ÖÁ´Éô³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤À½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
´Ú¹ñ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×RIIZE¡Ê¥é¥¤¥º¡Ë¤¬23Æü¡¢½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡Ö¡ÎRIIZING LOUD¡ÏSpecial Edition¡×3ÆüÌÜ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
3Æü´Ö¡¢²ñ¾ì¤ò¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¸÷¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï18Æü¤ËÈ¯Çä¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¡¼¥ê¡¼¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿ÆüËÜ2ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖAll of You¡×¤ä¿Íµ¤¶Ê¡ÖLOVE119¡×¡ÖTalk Saxy¡×¡¢¤µ¤é¤ËMrs¡¥GREEN APPLE¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ê¤ÉÁ´28¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£Ìó50¥á¡¼¥È¥ë°ÜÆ°¤¹¤ë°ÜÆ°·¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±é½Ð¤ä¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¡¢¥½¥Ò¡Ê22¡Ë¤Ï¡Ö²ñ¾ì¤ËÂç¤¤¯¹¤¬¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¸÷¡¢¶Á¤ÅÏ¤ë³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¡¢Á´ÉôÉ¬¤º³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«2Ç¯5¥«·î¤Ç¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é³«ºÅ¤Ï¡¢K¡ÝPOP¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂ®¡£21Æü¤«¤é¤Î3Æü´Ö¤Ç12Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡Ê23¡Ë¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ÈÎÏ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎBRIIZE¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤È»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ëÆü¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤È¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬ËÍ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ê¿§¤ò°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥¦¥ó¥½¥¯¡Ê24¡Ë¤Ï¡ÖRIIZE¤Ïº£¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡Ê25¡Ë¤ÏÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤È¤³¤³¤Ç²ñ¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÚÌî¸«»³Âó¼ù¡Û