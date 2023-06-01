STARTO¼Ò¤¬¿·¤¿¤Ê»î¤ß¡¢½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥ÞÀ½ºî¡¡Âè£±ÃÆ¤ÏÆ²ËÜ¸÷°ì¼ç±é¡¡£´¡¢£µ·îÇÛ¿®
DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê47¡Ë¤¬¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤¬À½ºî¤¹¤ë½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¥¨¥¹¥É¥é¡×¤ÎÂè1ÃÆºîÉÊ¡Öµ²±Çã¼ý¿Í¡×¡Ê4¡¢5·îÇÛ¿®Í½Äê¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£±Ç²è¡ÖÀµÂÎ¡×¤Ç¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿Æ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¡Ê39¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£
ºòº£¥È¥ì¥ó¥É¤Î½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤ÎÀ½ºî¤ÏSTARTO¼Ò½é¤Î»î¤ß¡£Æ²ËÜ¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢²£¤Î²è³Ñ¤¬¶¹¤¤Ê¬¡¢²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¤Î¥·¥Ó¥¢¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢½Ä²èÌÌ¤«¤ÄÃ»¤¤¼Ü¤È¤¤¤¦±ÇÁüºî¤ê¤Ë¿¨¤ì¤¿´¶ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Á´3ÏÃ¤È¤Ê¤ëÆ±ºî¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤Îµ²±¤òÇäÇã¤¹¤ëÆæ¤ÎÃË¡¦¥¯¥í¥Î¤òÆ²ËÜ¤¬±é¤¸¡¢³ÆÏÃ¤Î¼ç±é¤òtimelesz¼ÄÄÍÂçµ±¡Ê23¡ËÇÐÍ¥¤Î¸ÍÄÍ½ãµ®¡Ê33¡ËÂçÅì½Ù²ð¡Ê39¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
6·îÇÛ¿®¤ÎÂè2ÃÆ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈþ¤·¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Ïtimeleszº´Æ£¾¡Íø¡Ê29¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡£º´Æ£¤¬üâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê23¡Ë¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·¤¿MBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥¢¥Ý¥í¤Î²Î¡×¤Ç¤â¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÆóµÜ·ò¡Ê34¡Ë¤¬µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Û¥é¡¼¡ß¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºîÉÊ¡£º´Æ£¤Ï¤ª²½¤±²°Éß¤Î¸Û¤ï¤ìÅ¹Ä¹¡¦¥¤¥±¥á¥ó¥¾¥ó¥Ó¤Î½ßÊ¿¤ò±é¤¸¤ë¡£
7·îÇÛ¿®¤ÎÂè3ÃÆ¡ÖÎø¤»¤è¡¢¸æÁâ»Ê¡×¤ÏA¡¥B¡¥C¡ÝZ¶¶ËÜÎÉÎ¼¡Ê32¡Ë¤¬ÆÈ¿È¤Î²¦»ÒÍÍ¤ò±é¤¸¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼ºîÉÊ¡£
8·îÇÛ¿®¤ÎÂè4ÃÆ¡ÖChat Boy¡×¤ÏA¤§¡ªgroupÀµÌçÎÉµ¬¡Ê29¡Ë¤¬¼ç±é¤·¡¢¶¦±é¤Ë¤ÏTravis JapanÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¡Ê31¡Ë¡£¡Èchat AI¼Ò²ñ¡É¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¹ÎÄê¤Î´Ø·¸À¡É¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹Êª¸ì¡£¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤Ï¥¨¥¹¥É¥é¸ø¼°YouTube¤ÇÁ´ÏÃÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢SNS³Æ¼ï¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÛ¿®Í½Äê¡£