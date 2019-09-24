ÂçÄáÀ¿¡¡Ì´¤Î¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ø¡ÈÂç¤¤Ê°ìÊâ¡É¡¡Æç¹â½Ð¿È¡¢µþÂç°å³ØÉô¤Î°Û¿§21ºÐSO
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¹¥³¥Ã¥É¡¦¥×¥í¥°¥é¥à2026¡×¤ÎÎý½¬¤¬23Æü¡¢ÅìµþÅÔÉÜÃæ»ÔÆâ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£U23ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëSOÂçÄáÀ¿¡Ê21¡Ë¤ÏÊ¼¸Ë¡¦Æç¹â½Ð¿È¤ÇµþÂç°å³ØÉôÀ¸¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î½¨ºÍ¡£º£Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿°ìÈÌ¸øÊç¤Î¼«Á¦ÏÈ¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¡ÖºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¿½¤·¹þ¤ó¤À¡£¤³¤³¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤ÈÌ´¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡°å»Õ¤Ç¥é¥°¥Ó¡¼·Ð¸³¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÉã¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶ÈÊ¸½¸¤Ë¤Ï¡Ö¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤È°å»Õ¤ÎÎ¾Êý½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£µþÂç¤Ç¤Ï»î¹çÍâÆü¤Ë»î¸³¤ËÎ×¤à¤Ê¤ÉÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¼ç¾¤âÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿10ÈÖ¡£¤È¤Æ¤â¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¡£¡Öº£¤ÎÌÜÉ¸¤ÏU23ÂåÉ½¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢±óÀ¬¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡×¡£¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢2¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÌ´¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£