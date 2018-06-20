²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¡È½é°ÂÂÇ¡É¤Ï¹ë²÷Ãæ±Û¤¨ÃÆ¡¡OPÀï¤ÇWBCÊÆ¹ñÂåÉ½¤òÊ´ºÕ¡Äµå¾ìÁûÁ³
¥á¥Ã¥Ä¤È¤ÎOPÀï¤Ë¡Ö6ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢¥á¥Ã¥Ä¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¡Ö6ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¡£2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÃæ±Û¤¨¤È¤Ê¤ë¥á¥¸¥ã¡¼½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÇÊÆ¹ñÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ì¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤«¤é¹ë²÷¤Ë¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£0-0¤Î2²ó1»à°ìÎÝ¡£4µåÌÜ¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ103.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó166.4¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥431¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó131.4¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÀèÀ©¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ïº£¥ª¥Õ¤Ë4Ç¯Áí³Û6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó92²¯±ß¡Ë¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÆþ¤ê¡£21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¼ÂÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¼éÈ÷¤Ç¤Ï¹¥¼é¤òÈäÏª¡£°ìÊý¤ÇÂÇÀÊ¤Ç¤Ï2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï2»î¹çÌÜ¡¢3ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î²÷²»¡£ÂÔË¾¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¡È½é°ÂÂÇ¡É¤Ï¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë