¡¡Æ±Å¹¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Ë½ÂÃ«¥¨¥ê¥¢½é¤Î¾ïÀßÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ½ÐÅ¹¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¸å¤Ï¡¢½¾ÍèÅ¸³«¤Î¤¢¤Ã¤¿¥¦¥£¥á¥ó¥º¥ì¥¶¡¼¥°¥Ã¥º¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢¥ª¡¼¥È ¥Ñ¥Õ¥å¡¼¥Þ¥ê¡¼ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥»¥ê¡¼¥Ì ¥Ü¡¼¥Æ¤Î¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¥¦¥£¥á¥ó¥º¥ì¥Ç¥£ ¥È¥¥ ¥¦¥§¥¢¤È¥·¥å¡¼¥º¤Î¼è¤ê°·¤¤¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó»þ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥é¥¤¥À¡¼¡ÊMichael Rider¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤¿2026Ç¯¥µ¥Þ¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥Þ¥ë¥Á¥«¥é¡¼¤Î¥Ý¥í¥»¡¼¥¿¡¼¡Ê25Ëü3000±ß¡Ë¤ä¡¢¥Ó¥Ã¥°¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤¬ÆÃÄ§¤Î¥³¥í¥ó¥Ì ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ê45Ëü1000±ß¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿ï½ê¤Ë¥¡¼¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¥·¥ë¥¯¥¹¥«¡¼¥Õ¡Ê8Ëü6900±ß¡Ë¤Ê¤É¤òÂ·¤¨¤ë¡£
¢£¥»¥ê¡¼¥Ì½ÂÃ«PARCO
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®15-1 ½ÂÃ«PARCO1F
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á21:00