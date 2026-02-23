¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡ª½éÊâÅª¤À¤±¤É½ÅÍ×¤Ê¥Ð¥¤¥¯¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹5Áª
¥Ð¥¤¥¯²°¤ÇËè²ó¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥ª¥¤¥ë¸ò´¹¤Ê¤É¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª´ÊÃ±¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¨¤ë¥Ð¥¤¥¯¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¤ä¤êÊý¡¦Ãí°ÕÅÀ¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ª½ÅÍ×¤Ê5¤Ä¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¹àÌÜ
ËÜµ»ö¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Àö¼Ö¡¦¶õµ¤Æþ¤ì¡¦¥ª¥¤¥ë¡õ¥Õ¥£¥ë¥¿ー¸ò´¹¡¦¥Á¥§ー¥ó¤ÎÀ¶ÁÝ¡õÃíÌý¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¸ò´¹¤Î5¤Ä¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤³¤ì¤é¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤µ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤ì¤â½ÅÍ×¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¹àÌÜ¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¤¥¯°Ý»ý¤Î´ðËÜ¡ÖÀö¼Ö¡×
¥Ð¥¤¥¯¤ÎÀö¼Ö¤Ï¼¡¤Î¼ê½ç¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Àö¼Ö¸å¤ÏÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥ï¥Ã¥¯¥¹¡¦Ùû¿å½èÍý¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±ø¤ì¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Äー¥ê¥ó¥°¸å¤â·Ú¤¯¿¡¤¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç¥Ô¥«¥Ô¥«¤ËÌá¤ê¼¡²óÀö¼Ö¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Àö¼Ö¸å¤Ë¥ï¥Ã¥¯¥¹¡¦Ùû¿å½èÍý¤Ê¤É¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¡Ö¶õµ¤Æþ¤ì¡×
¶õµ¤Æþ¤ì¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¼«Âð¤Ë¤Æ¡¢¥¨¥¢ー¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µー·¿¤Î¶õµ¤Æþ¤ì¤Ç¶õµ¤¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£É¬¤º¥¿¥¤¥ä¤Ë1.5～3.0kg/cm2¤Ê¤ÉÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë»ØÄê¶õµ¤°µ¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¶õµ¤¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ØÄê¶õµ¤°µ¤ò¥ªー¥Ðー¤¹¤ë¤È¡¢Ï©ÌÌ¾õ¶·¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¾¯¤·¤ÎÃÊº¹¤Ç¤â¡Ö¥¬¥Ä¥ó¡×¤È¥é¥¤¥Àー¤Ë¾×·â¤¬ÅÁ¤ï¤êÅ¾ÅÝ¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æþ¤ì¤¹¤®¤º¡¦È´¤¤¹¤®¤º¤Î¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¶õµ¤°µ¤ò¥ー¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¤¥¯¤ÎÁö¹ÔÁ°¤ËÁ°¸å¥¿¥¤¥ä¤ò¼ê¤Ç²¡¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤É¤Ç¡¢Æüº¢¤«¤é¥¿¥¤¥ä¤Î¶õµ¤°µ¤Î´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤ª¤¯¤È¡¢¶õµ¤¤¬°Û¾ï¤ËÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤É¤â¤¹¤°¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Áö¹ÔÁ°¡¦¥Äー¥ê¥ó¥°ÅÓÃæ¤Ê¤É¤â¥¿¥¤¥ä¤ÎÌÜ»ë¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¶õµ¤°µ¤ÏÄê´üÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
DIY¤ÎÅÐÎµÌç¡Ö¥ª¥¤¥ë¡õ¥Õ¥£¥ë¥¿ー¸ò´¹¡×
¥ª¥¤¥ë¡õ¥Õ¥£¥ë¥¿―¸ò´¹¤Î¼ê½ç¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¥ª¥¤¥ë¸ò´¹2²ó¤Ë1²ó¤ÎÉÑÅÙ¡Ê¥ª¥¤¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿ー¸ò´¹¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡Ë¤Ç¡¢¼ê½ç2¤Î¤¢¤È¤Ë¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¡×¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ÇÑÌý¤¬»Ä¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀö¾ô¤¹¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¡×¤Ç¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤¿¸å¤Ë¥ª¥¤¥ë¸ò´¹¡õ¥ª¥¤¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿ー¸ò´¹¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤É¤Îµ¡´Ø¸þ¾å¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¼÷Ì¿¤Î±äÄ¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°Õ³°¤È´ÊÃ±¤Ê¡Ö¥Á¥§ー¥ó¤ÎÀ¶ÁÝ¡õÃíÌý¡×
¥Á¥§ー¥ó¤ÎÀ¶ÁÝ¡õÃíÌý¤Î¼ê½ç¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¤ß¤¬¤¯»þ¤Ï¡¢¥Á¥§ー¥ó¤ÎO¥ê¥ó¥°¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¤ß¤¬¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºî¶È¤Ï¼êÂÞ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢·è¤·¤ÆÅÉ¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÅÉ¤ê¤¹¤®¤¿¥ª¥¤¥ë¤¬¥¿¥¤¥ä¤ä¥Ö¥ìー¥¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È½ÅÂç¤Ê»ö¸Î¤ò¾·¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ôÇ¯¤ª¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¸ò´¹¡×
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¸ò´¹¤Î¼ê½ç¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¼ê½ç2Ž¥6¤ÎU»ú·¿Ã¼»Ò¤ò³°¤¹½çÈÖ¤ÏÉ¬¤º¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½çÈÖ¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¥·¥çー¥È¤¹¤ë¡¦¥Ò¥åー¥º¤¬¤È¤Ö¡¦²Ð²Ö¤¬µ¯¤¤Æ¥¹¥Ñー¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ð¥¤¥¯¡¦¿Í¤È¤â¤Ë´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¥³¥¹¥Ñ½Å»ë¤Ç¡¢½ãÀµ°Ê³°¤Î¸ß´¹ÉÊ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤¤¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸ß´¹ÉÊ¤Ïµ¬³Ê¥µ¥¤¥º¤¬¼ã´³Âç¤¤¤¤Ê¤É¤Ç¹â¤µ¤¬½Ð¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¸ò´¹¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤âµ©¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ãÀµ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤è¤ê°Â¤¤¤Î¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¯¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¸ò´¹ÉÑÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°¤¬¤Ç¤¤º¤Ë»ö¸Î¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ëÉÑÅÙ¤ä²Á³Ê¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê½ãÀµ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥Ð¥¤¥¯¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ë¥Õ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥¤¥¯Å¹¤Ê¤É¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹©ÄÂ¤Ê¤É¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î¹½Â¤¤Ê¤É¤âÊ¬¤«¤ê¡¢°Û¾ï¤Ê¤É¤òÁá¤¯È¯¸«¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥¯¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ï¹©¶ñ¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¼Ö¤Î¥ªー¥Êー¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾Ò²ð¤·¤¿5¤Ä¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£