¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È³°Ìî¼ê¤¬¥«¥Ö¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¡¡ºòµ¨¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç£±£³£¸»î¹ç¤Ë½Ð¾ì
¡¡¥«¥Ö¥¹¤¬£²£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¡Ë¡¢ºòµ¨¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç£±£³£¸»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¥¥ã¥ó¥×¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¤È¡¢ÊÆ³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£²£°£±£µÇ¯¤Ë¥á¥Ã¥Ä¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Ï£±£·Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢£²£°Ç¯¤Þ¤Ç¹¥Ä´¤ÊÂÇ·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£²£±Ç¯°Ê¹ß¤ÏÄãÌÂ¡£ºòÇ¯¤ÏÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÇÀµº¸Íã¼ê¤È¤·¤Æ£±£³£¸»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂÇÎ¨£±³ä£¹Ê¬£¹ÎÒ¤È¥¥ã¥ê¥¢¥ï¡¼¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤«¤é³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Ïº¸Íã¡¦¥Ï¥Ã¥×¡¢Ãæ·ø¡¦¥¯¥í¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¡¢±¦Íã¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¤È³°Ìî¿Ø¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ»»£±£±£µ£°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·£±£·£¹ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢³°Ìî¤Î¹µ¤¨¤«£Ä£È¤ÎºÂ¤ò¿·±Ô¥Ð¥ì¥¹¥Æ¥í¥¹¤ÈÁè¤¦Â¸ºß¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£