¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Èー¥¯
²¬ÅÄ¡Ö£±½µ´Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ä¤Ê¡×
¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£²¬ÅÄ»Õ¾¢¤Î»ê¶Ë¿¿¤ÃÅö¤Ê°ì¸À¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿º£½µ¤Î¤ª¤«¤·¤Ð¡£²¬ÅÄ»Õ¾¢¤Î»ê¶Ë¿¿¤ÃÅö¤Ê°ì¸À¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦»ö¤Ï¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ÏÊ¿ÏÂ¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼ÆÅÄ¡Öº£½µ¤ÏË»¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤ó¤¹¤«¡©¡×
²¬ÅÄ¡Ö¤Ê¤ó¤Ë¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤½¤³¤«¤éÏÃ¤Ï¥ß¥é¥Î¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
ÀèÆü¡¢¥²¥¹¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬²¬ÅÄ»Õ¾¢¤ÈÆ±¤¸¾¾ÃÝ·ÝÇ½¡£¤ª¤«¤·¤ÐÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÆÍÁ³¹Ô¤Ã¤¿Æ©»ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤ÏÃåÉ¹¥ß¥¹&²óÅ¾ÉÔÂ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î²òÀâ¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ëÀ®¸ù¡¢£´²óÅ¾¤Î¿À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ÅÄ¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÉÕ¤±¤¿¤éÀ®Èþ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤¹¤´¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¡×
¼ÆÅÄ¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ë¶É¼Â¶·¡¢²òÀâ¤Ï´¶¾ð¤À¤Ê¤Ã¤Æ¥ä¥Þ¥¶¥¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
²¬ÅÄ¡Ö¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡×
¼ÆÅÄ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¾ð¤à¤½Ð¤·¼Â¶·¤ÏÎÉ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥µ¥Ã¥«ー¤À¤È¾¾ÌÚ¤µ¤ó¡×
²¬ÅÄ¡Ö¾¾ÌÚ¤µ¤ó¤Ï´¶¾ð½Ð¤·²á¤®¡£¥»¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¾å¤¬¤ë¤ÈÁ´ÉôÎÉ¤¤¥Üー¥ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ä¤í¡×
¼ÆÅÄ¡Ö¼«Ê¬¤¬¥·¥åー¥È³°¤·¤¿¤ó¤«¡©¤Ã¤Æ¸À¤¦¤°¤é¤¤²ù¤·¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤Ë¥×¥é¥¹²òÀâ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¿¡×
²¬ÅÄ¡Ö¥¹¥Î¥Ü¤È¤«¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¤¿¤À´¶¾ð½Ð¤·²á¤®¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡×
¼ÆÅÄ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¾¾ÌÚ¤µ¤ó¤â¥×¥ìーÃæ¤Î²òÀâ¤Ç´¶¾ð½Ð¤¹¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥ìー¤Î¥¹¥íー±ÇÁü¤Ç¤â¤¤¤±～¤¤¤±～¡£¤³¤³¤Ï²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡ª¡×
¤½¤ó¤Ê¸ÞÎØ¤Î´é¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤â¡¦¡¦¡¦¡£
¼ÆÅÄ¡Ö¤¿¤À¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÂåÉ½¤È¤·¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
²¬ÅÄ¡Ö¤¢¤¡～¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î´é¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×
¼ÆÅÄ¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤½¤ó¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£°ì±þNHK¤ÎÊý¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×
²¬ÅÄ¡Ö²þ¤á¤Æ¸À¤¦¤È¡¢Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ËNHK¤ÇÀú¤êÈÖÁÈ¤Î¥á¥¤¥óMC¤¬¼ÆÅÄ¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÂæËÜ¤ËÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î´é¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¼ÆÅÄ¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
²¬ÅÄ¡Ö¤½¤ÎÂæËÜ½ñ¤¤¤¿ºî²È¸Æ¤ó¤Ç¤³¤¤¡£Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î´é¤Î¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤í¡×
¼ÆÅÄ¡Ö¤¹¤´¤¤¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¿Í¤Ç¤·¤¿¤è¡×
²¬ÅÄ¡Ö´é¤Ï¥á¥À¥ë¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤·¤ç¡¢¤»¤á¤Æ´ú¼ê¤Ç¤·¤ç¡×
¼ÆÅÄ¡Ö²¶¤âº¤¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤½¤·¤ÆÌÜ¤òÇØ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡Öradiko¥é¥ó¥¥ó¥°¡×
Î¢ÈÖÁÈ¤Î¡Ö°Â½»¤µ¤ó¤ÎÆüÍËÅ·¹ñ¡×¤Ï»¸¡¹¤Èµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¥é¥ó¥¯£±°Ì¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ÅÄ»Õ¾¢Åª¤Ë¤Ï¡ÖÆüÍËÅ·¹ñ¤Ïradiko¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤ª¤«¤·¤Ð¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶ì¤·¤¤～¡£
¤µ¤é¤Ë¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¶ØÃÇ¤Î¼ÁÌä¡£¡Ö¤ª¤«¤·¤Ð¤Ï²¿°Ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
²¬ÅÄ¡Ö²¬ÅÄ¤Î¤ª¤Î»ú¡¢¼ÆÅÄ¤Î¤·¤Î»ú¤Ï¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¼ÆÅÄ¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¡～¡¢radiko¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡×
¼ÆÅÄ¤µ¤óÛ©¤¯¡¢radiko¤¬¤ª¤«¤·¤Ð¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¿ô»ú¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËradikoÂ¦¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
radikoÀ©ºîÉô¤Ë¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼¡²ó¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª¡Ê¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¿¤éµÕ¤ËÉÝ¤¤¡Ë
¥²¥¹¥È¡Ö¾®Âô¿Î»Ö¤µ¤ó¡×
¡Ö´éÌÌ¶§´ï¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¾®Âô¤µ¤ó¡£¤¿¤ÀÁ´°÷ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Êª¹ø¤Ï½À¤é¤«¤¯¡¢½¨°ï¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¥Èー¥¯¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Âô¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ÏÃý¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤º¤Ï¤Ê¤¼Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¼Â¤Ï±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¡×¡¢´î·à²¦¤Ç¤¹¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¸«¤¿±Ç²è¤¬¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¡×¤Ç¤·¤¿¡£
º£¤Î·ÝÉ÷¤ä¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¤Î±Ç²è¤ò¸«¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤ò»Ö¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë¤Ï¤ß¤ó¤ÊÀ¼¤¬½Ð¤º¡¢ÌÜ¤òÇò¹õ¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤¿ºÝ¡¢£²Âò¤Ç¤·¤¿¤¬¥ä¥¯¢þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ä¥¯¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¥Èー¥¯¤òÈäÏª¡¢¥ïー¥É¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ÅÓÃæ¤Ç¡ÖÈ¿¼Ò¡×¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢·è¤·¤Æ¡£
¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¥í¥±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿±Ç²è¡Ö¥Óー¥Ð¥Ã¥×¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¤ÎÏÃ¡×¤Ø¡£
¼ÆÅÄ¾¯Ç¯¤Ï¥í¥±¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Âç¶½Ê³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÁÌä¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê¥á¥ó¥Ðー½¸¤Þ¤Ã¤Æ»£±Æ¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÁ´°÷¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¿¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤è¡£¥ä¥ó¥ー¤ÎÀ¤³¦¤Ï½Ä¼Ò²ñ¤À¤«¤é¡×¤È¤Î»ö¤Ç¤¹¡¢¤¿¤À¤½¤ì¤Ï¾®Âô¤µ¤ó¤ÎÁ°¤À¤±¤Ç¤Ï¡¦¡¦¡¦¡£
¤½¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥í¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÏÃ¡£
·ý½Æ¤ò·â¤Ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¬¥ó¥Þ¥ó¤¿¤Á¤¬Åª¤ËÅö¤Æ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¾®Âô¤µ¤ó¤Ï·ý½Æ¤ò²£¤Ë»ý¤Ã¤Æ¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¥Ñ¥ó¥Ñ¥óÅª¤ò·â¤ÁÈ´¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌÀ¤é¤«¤Ë·ý½Æ¤Î¼êÎý¤Ç¡¢ÉáÃÊ·â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ¤ÇÛ¤¬Î®¤ì¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¦¡¦¡¦¡£
¾®Âô¤µ¤ó¤Ï·ý½Æ¤ò»ý¤ÄÌò¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢°·¤¤¤Ë´·¤ì¤Æ¤ª¤«¤Í¤Ð¤È¤¤¤¦Ìò¼Ôº²¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÆÃ¼ìÉôÂâ¤ËÆþÂâ¤·¡¢¤½¤³¤Ç£²Ç¯´Ö½¤¹Ô¤òÀÑ¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¿ô½½Ç¯·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Î·Ð¸³¤Ç·ý½Æ¤ò¾å¼ê¤Ë°·¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ·â¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
²¬ÅÄ»Õ¾¢¤È¤Ï¡Ö¥¯¥¤¥º¡ªÇ¾¥Ù¥ëSHOW¡×¤Ç¶¦±é¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¾®Âô¤µ¤ó¤ÎÎ¾ÎÙ¤Î²óÅú¼Ô¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤ªÇ¯´ó¤ê¤Çº¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÁ³¡¢¤½¤Î²ó¤Ç¾®Âô¤µ¤ó¤ÏÍ¥¾¡¡£¤ªÊÆ£±£°kg¤òÌã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¼êÅÏ¤·¡£
½Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çµ¢¤êÆ»¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ®Ãæ²Ú²°¤µ¤ó¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¾å¤²¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²¬ÅÄ»Õ¾¢¤Î¤³¤È¤Ï¡ÖÏÈÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¥¹¥¯ー¥ë¥¦¥©ー¥º¤ÎÏÃ¡×¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËãÁÒÌ¤µ©¤Î¡Ö¥Òー¥íー¡×¤¬¼«Á³¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½Ð¤ëÍýÍ³¤äYouTube¤ÎÏÃ¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Æー¥Þ¡Ö¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¡×
£²·î£²£²Æü¤È¤¤¤¦»ö¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Æー¥Þ¡£
¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¡¢¥é¥Ö¥é¥Ö¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç¤Î¥áー¥ë¤ä¥é¥¤¥È¤ÊÎø°¦¥áー¥ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀÊÊ¥Èー¥¯¡£
±ü¤µ¤ó¤Î´é¤ÎÃæ¿´ÉôÊ¬¤ÎÆ÷¤¤¤òÓÌ¤°¤³¤È¤¬¹¥¤¡¢¤È¤¤¤¦»ö¤ÇÈÖÁÈÆâ¤âCMÃæ¤â¾ï¤Ë¶½Ê³¾õÂÖ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±ü¤µ¤ó¤Î¿¿¤ÎÆ÷¤¤¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£¤ÏÆ÷¤¤¤òÓÌ¤®²á¤®¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ÷¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¡£
¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Ç¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î¡ÖÎÐ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¡¢¤Þ¤¿¡ÖÀÖ¤¤¥Ü¥¿¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é¡×ÓÌ¤®¤Þ¤¯¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Çú¾Ð¡ª¤ª¤«¤·¤ÐÂç´îÍø
º£½µ¤Î¤ªÂê¤Ï¡Ö¤³¤ÎÇ¡¢Ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡©¡×
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥áー¥ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£·ë¹½Ç¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Û¤ÜÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆÚ¤ÈÍÓ¤È¥¾¥¦¤ÈÃæÇ¯ÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡ã¥ï¥ó¥ï¥ó¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥óµÆÃÏÉ×ºÊ¡ä¤ÎÁ´²óÅú¤òºÜ¤»¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ï¥ó¥ï¥ó¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥óµÆÃÏ±üÍÍ¡ä
⭐︎¾ï¤Ë»ÑÀª¤¬ÎÉ¤¤
⭐︎ÌÓ¶Ì¤òÅÇ¤¯»þ¤Ï¥¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÂÞ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÇ¤¯
⭐︎¤á¤Ã¤Á¤ã¥·¥çー¥È¥¹¥êー¥Ñー
⭐︎¶À¤ò¸«¤Æ¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë
⭐︎¥À¥ó¥Üー¥ëÈ¢¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤
¡ã¥ï¥ó¥ï¥ó¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥óµÆÃÏ¤µ¤ó¡ä
¡ý¶À¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥´¥ë¥Õ¤Î¥¹¥¦¥£¥ó¥°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤ë
¡ýÅÅµ¤¤ò¾Ã¤·¤¿¤é¡¢²¿¤â¸«¤¨¤ºÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¡ý¤Ò¤Ê¤¿¤Ü¤Ã¤³¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢É¬¤º¥µ¥ó¥ª¥¤¥ë¤òÅÉ¤ë
¡ý·î°ì¡¢Ã¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤ë
¡ý¤¯¤·¤ã¤ß¤ò¤¹¤ë»þ¡Ö¥Ï¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤Á¤¯¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸À¤¦
Íè½µ¤Î¤ªÂê¡ÖÇï¼ê¤·¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«ÌÂ¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
²óÅúÎã¡Ë£³£¸²óÌÜ¤Î¥«ー¥Æ¥ó¥³ー¥ë
²óÅúÎã¡Ë£³ÉÃ¤À¤±Æ©ÌÀ¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤ëÌô¥²¥Ã¥È¤Ç¤¹¡ª
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°&¶ÈÌ³Ï¢Íí
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Èー¥¯¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥ï¥ó¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥óµÆÃÏ¤µ¤ó¡×¡Ö¥¿¥ë¥¿¥ë´Ø¿ô¡×¡Ö¾®Âð¥¢¥Ê¡×¤¬Â·¤¤Æ§¤ß¡£Âç½êÂÓ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ëè½µ¤¬¤Ã¤Ä¤êÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥Óー¿½¤·»Ò¤ÎµÆÃÏ¤µ¤ó¤¬¤ª¤«¤·¤Ð¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤òµó¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»Õ¾¢¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤Î²¼¥Í¥¿¥É¥é¥¤¥Ö¡£
¤½¤·¤Æ¥¿¥ë¥¿¥ë´Ø¿ô¤Ï¡¢Ä´ººÂâ¤òË«¤á¤Æ¤¤¤ë¥áー¥ë¤ò¸«¤»¤¿¤È¤³¤í¡ÖÀäÂÐ¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡×¤ÈÉ¡Â©¤¬µÞ¤Ë¹Ó¤¯¤Ê¤ê¡¢ÃöÆÍÌÔ¿Ê¡¢¥Öー¥¹¤Ø¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
Íè½µ¤Ï¥²¥¹¥È¤Ë¡ÖMATSURI¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¾®Ìî»ûÍã¤µ¤ó¡¢¶¶ÄÞ·òÆó¤µ¤ó¡¢ÌøÅÄÍ¥¼ù¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ç¤Î²Î¾§¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
¼ÁÌä&¥á¥Ã¥»ー¥¸¼õÉÕÃæ¡¢¥Áー¥à¤ª¤«¤·¤Ð¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö°ú¤Ã±Û¤·»ö·ïÊí¡×
°ú¤Ã±Û¤·¥·ー¥º¥ó¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤Î¤¢¤ë°ú¤Ã±Û¤·¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²È¶ñ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¡¢Ãî¤¬½Ð¤¿¤«¤é¤¹¤°¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡¢ÎÙ¤Ë·ÝÇ½¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
BDS¥Ð¥¤¥¯¥»¥ó¥µーpresents¡Ö»ä¤Î¤³¤À¤ï¤êÅÁ¤ï¤ê¤Þ¥»¥ó¥µー¡×¤Ç¤Ï¼þ°Ï¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤À¤ï¤ê¥áー¥ë¤ò¼õÉÕÃæ¡£
¡ÖÃÝÀîÍ³²Ú¡×¤¬¥áー¥ë¤òÆÉ¤ó¤ÇºÇ¸å¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤¢¤ë¤¢¤ë¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ººÂâ¤Ï¡ÖÃÓ¾ë¤É¤ó¤°¤·¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£Á°²ó¤ËÂ³¤¡Ö»°¹ñ»ÖÂè£²ÃÆ¡×¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤ª¤«¤·¤Ð¤Î¿½¤·»Ò¤¿¤Á¤ÎÇº¤ß¤ò»°¹ñ»Ö¤Î°ïÏÃ¤ò»È¤Ã¤Æ²ò·è¤·¤Þ¤¹¡¢¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤Çº¤ß¤«¤é¿¿·õ¤ÊÇº¤ß¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãæ·Ñ¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¾®Âð¥¢¥Ê¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷¸å¤Ï¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥¿¥ë¥¿¥ë´Ø¿ô¤È¤É¤³¤«¤Ø¡£
¤½¤·¤Æ²¬ÅÄ»Õ¾¢¤Ï¥ï¥ó¥Ë¥ã¥óµÆÃÏ¤µ¤ó¤È¤É¤³¤«¤Ø¡£
»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤É¤³¤«¤Ø·«¤ê½Ð¤¹·»µ®¤¿¤Á¡£
¤ª¤«¤·¤Ð¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÄÅ¹¥¬¥é¥¬¥éSeeYou～¡ª¡ª
