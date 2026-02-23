¥Ð¥ë¥µ¤òÏ¢ÇÔÃ¦½Ð¤ØÆ³¤¯µ®½Å¤ÊÀèÀ©ÅÀ¡ª¡¡¥Ù¥ë¥Ê¥ë¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï22Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè25Àá¤Ç¥ì¥Ð¥ó¥Æ¤ò3¡Ý0¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍMF¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥ë¤¬¡¢¡Ø¥â¥Ó¥¹¥¿¡¼¥ë¡Ù¤òÄÌ¤·¤Æ»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø¼°Àï2Ï¢ÇÔÃæ¤À¤Ã¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¥ì¥Ð¥ó¥Æ¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿°ìÀï¤Ï½øÈ×¤Î4Ê¬¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿Æ±DF¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬Ãæ±û¤ØÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤ò¥Ù¥ë¥Ê¥ë¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤ë¡£32Ê¬¤Ë¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½DF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥«¥ó¥»¥í¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½MF¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤¬»ÅÎ±¤á¡¢2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤¿81Ê¬¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬º¸Â¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¡¢3¡Ý0¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬3»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¼ó°Ì¤òÃ¥´Ô¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢º£µ¨2ÅÀÌÜ¤ÇÇòÀ±¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥Ù¥ë¥Ê¥ë¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤Ï¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÍ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¡¢Íî¤ÁÃå¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¦¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥ì¥Ð¥ó¥ÆÀï¤ËÎ×¤à¾å¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£½µ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Ð¥ó¥Æ¤ÏÄã¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÉß¤¤¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2ÎóÌÜ¤«¤éÁª¼ê¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¥µ¥¤¥É¤«¤é¥µ¥¤¥É¤Ø¥Ü¡¼¥ë¤òÅ¸³«¤·¡¢Áê¼ê¤òÈèÊÀ¤µ¤»¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²Ì¡¢¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Í¡×
¡¡°ìºòÇ¯¤Î²Æ¤Ëº¸¤Ò¤¶Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÃÇÎö¤ª¤è¤Ó³°Â¦È¾·îÈÄÂ»½ý¤ÎÂç¥±¥¬¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢Ìó1Ç¯´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¥Ù¥ë¥Ê¥ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Á°¡¹Àá¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«Àï¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬2»î¹ç¤Ö¤ê¤Îº£µ¨2ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤È¤¡¢ËÍ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¤È¥Õ¥£¥¸¥ª¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î¤³¤È¤ò¶¯¤¯»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£Èà¤é¤ÏËÍ¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¥Ù¥ë¥Ê¥ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥Ú¥É¥ê¤ÎÉüµ¢¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¤ÏÆ±ÂåÉ½MF¥¬¥Ó¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Äê°ÌÃÖÁè¤¤¤Ï¤è¤ê°ìÁØ·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¥Ð¥ë¥µ¤À¡£¶¥Áè¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£Á´°÷¤¬¾ï¤ËºÇ¹â¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
