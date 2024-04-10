·ª»³±Ñ¼ù»á¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎWBCÅÐÈÄÍ½¸À!?¡¡¡ÖºÇ¸å¤Ï¡È²¶¤Ç¤¹¡É¤È¸À¤¦¡×
¡¡23Ç¯WBC¤ÇÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÁ°´ÆÆÄ¤Î·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ê64¡áÆüËÜ¥Ï¥à¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤¬2ÆüÏ¢Â³¤Ç¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤òË¬¤ì¡¢ÂçÃ«¤Îµ¤¼Á¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ë²¸»Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÍ½¸À¡É¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡WBC¤ÇÅÐÈÄ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ¸å¤Ë¥È¥é¥¦¥ÈÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÂçÃ«È¯¸À¤òÅÁ¤¨Ê¹¤¡¢¡ÖÀäÂÐ¸À¤¦¤Ç¤·¤ç¡£·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¡ÊÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¼çË¤¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¡Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ç¤â¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡È²¶¤Ç¤¹¡¢²¶¤¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¸À¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦»ß¤á¤Æ¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÆóÅáÎ®¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢Îý½¬¸å¤Ë»ÜÀßÆâ¤Çµì¸ò¤ò²¹¤á¤¿¡£¡ÖÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤É½¾ð¤Ç¤·¤¿¡£½¼¼Â´¶¡¢ÀÕÇ¤¡Ä¼«Ê¬¤¬¿Ê¤à¤Ù¤¤â¤Î¡¢¤½¤·¤Æº£¤Î¾õÂÖ¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¡ÈÉü³è¤ÎÇ¯¡É¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£º£µ¨¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼9Ç¯ÌÜ¡£¡Ö¡Êºòµ¨¤Þ¤ÇËÜÎÝÂÇ¤Ï¡Ë55ËÜ¤·¤«ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤â³Í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£20¾¡¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°Ê¾å¡ª¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£