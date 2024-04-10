¥«¥Ö¥¹¡¦À¿Ìé¡¡¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤ÇÌñÊ§¤¤ÂÇ¤Á¾å¤²¡¡µÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é±¦Á°ÂÇ¢ªÆóÎÝÊ°»à¡¢Áö¼Ô2¿Í¤â¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡¥«¥Ö¥¹2¡Ý4¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¡¥¹¥³¥Ã¥Ä¥Ç¡¼¥ë¡Ë
¡¡ÌñÊ§¤¤¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡©¡ª¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚ¤ÏÄÁ¤·¤¤¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö3ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¡£½é²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éº¸ÏÓ¥ì¥¤¤ÎÄ¾µå¤òµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤éÆóÎÝ¸åÊý¤ËÍî¤È¤¹°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢°ìµ¤¤ËÆóÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤ÆÊ°»à¤·¤¿¡£°ìÎÝÁö¼Ô¤À¤Ã¤¿¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤ÏÁ°¤ÎÁö¼Ô¥·¥ç¡¼¤È»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç½Å¤Ê¤Ã¤Æ¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¡¢Í¥Àè¸¢¤Î¤¢¤ë¥·¥ç¡¼¤â´ª°ã¤¤¤·¤Æ¥Ù¡¼¥¹¤òÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò¥¿¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¡È»°½Å»¦¡É¡£ÎëÌÚ¤Ï¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ØÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤âÇ¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤Ãæ·ø¤Ç¤Ï·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ÇÈôµå¤ò2ÅÙ½èÍý¡£4²ó¤ÏÍ·¥´¥í¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï2»î¹ç¤Ç1ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Ç½ª¤¨¡¢¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥±¥¬¤Ê¤¯½ª¤ï¤ì¤Æ½àÈ÷¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¤ËÊÆ¹ñ¤ò½ÐÈ¯¡£¹çÎ®Ä¾Á°¤Îº¸ÏÆÊ¢¸Î¾ã¤Ç¼Âà¤·¤¿Á°²ó23Ç¯Âç²ñ¤ÎÌµÇ°¤òËº¤ì¤º¡Ö²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é°ìÆü°ìÆü¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡ÊºûÅÄ¹¬»ÌÄÌ¿®°÷¡Ë