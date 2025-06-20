W¥½¥Ã¥¯¥¹Â¼¾å½¡Î´¡¡»ø¤Ç¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â°ìÎÝÇ¤¤»¤í¡ª¡¡¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¹¥Êá
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹5¡Ý2¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¡¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¡Ë
¡¡¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤â¥Ü¡¼¥ë¤ÏÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼¾å¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢°ìÎÝ¼éÈ÷¤ÇÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÊá¤Ã¤¿¤é¥Ù¥ó¥Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êá¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡2ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¥¥ã¥ó¥×µòÅÀ¤Î¡Ö¥¥ã¥á¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥é¥ó¥Á¡×¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡£5²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥±¡¼¥í¤Î¼ÙÈô¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Îµ÷Î¥´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¹¥Êá¤·¤¿¡£ÂÇ·â¤Ç¤Ï½é²ó¤Ï±¦Èô¡¢4²ó¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤Æ2ÂÇÀÊÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»°ÎÝ¤ò¼ç¤È¤·¤¿¥ä¥¯¥ë¥È»þÂå¤È°ã¤Ã¤Æ°ìÎÝµ¯ÍÑ¤ÎÊý¿Ë¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¥¢¡¼¥ê¡¼¥ï¡¼¥¯¤Î°ìÎÝÎý½¬¤òËèÄ«¤ÎÆü²Ý¤È¤·¡¢ÆâÌî¤«¤é¤Î¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁ÷µå¤òÁÛÄê¤·¤¿Êáµå¤Ê¤ÉÈ¿ÉüÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤À¤¤¤Ö¡¢´·¤ì¤Æ¤Ï¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤Ç¡×¤ÈÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¡£»°ÎÝ¼ê¥Ð¥ë¥¬¥¹¤¬¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ë³Ø¤ÓÂ³¤±¡¢¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÆóÎÝ¼ê¥Þ¥¤¥É¥í¥¹¤â¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÇ¼Ô¤À¤¬¡¢¼éÈ÷¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±Î½¤¿¤Á¤¬¤¦¤Ê¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡¡3·î¤ÎWBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤â°ìÎÝ¤òÇ¤¤µ¤ì¤ëÊý¸þ¡£Ãå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¡¢¤¢¤È3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤ËÆüËÜ¤Ø½ÐÈ¯Í½Äê¤À¡£½é½Ð¾ì¤·¤¿20Æü¤ÎÅ¨ÃÏÀï¤Ç¤Ï¸òÄÌ½ÂÂÚ¤Ç¤¢¤ï¤äÃÙ¹ï¡£ËÜµòÀï¤Îº£²ó¤Ï¡Ö½ÂÂÚ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¥Î¡¼¡ª¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¡ª¡×¤ÎÊÖÅú¤Ç¾Ð¤ï¤»¤ë¤Ê¤ÉÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿´¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊÀÄ¿¹¡¡ÀµÀë¡Ë