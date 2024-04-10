ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡ª¤µ¤¢»ø¹çÎ®¤Ø¡¡¥é¥¤¥ÖBP159.3¥¥í¡õ¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â5È¯¤Ç¥¥ã¥ó¥×ÂÇ¤Á¾å¤²
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤¿¤á¥¥ã¥ó¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£Åê¼ê¤Ç¤Ïº£½Õ2ÅÙÌÜ¤Î¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡ËÅÐÈÄ¤ÇºÇÂ®99¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159¡¦3¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤Ç¤ÏÆ±½é¤Î²°³°¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç35¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ5ËÜ¤Îºô±Û¤¨¤òÊü¤Ã¤¿¡£06¡¢09Ç¯°ÊÍè¤ÎÂç²ñÏ¢ÇÆ¤Ø¡¢ËüÁ´¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ÇÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ºÇ¹âµ¤²¹27ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¸á¸å4»þ¡£ÂçÃ«¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤«¤éÍÑ¶ñ°ì¼°¤Ê¤É¤Î²ÙÊª¤ò½Ð¤·¡¢¼«¤é±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Ç¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤òÎ¥¤ì¤¿¡£Îý½¬¸å¤Ë¡Ö¶áÆüÃæ¤Ë¡ÊÆüËÜ¤Ë¡Ë¹Ô¤¯¡£¡ÊWBC¤Ç¤Ï¡ËÂÇ¼Ô¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¼ÂÀï¤Î´¶³Ð¤¬½Ð¤ÆOK¤À¤È¼«Ê¬¤¬»×¤¨¤Ð¤¹¤°¤Ë¹Ô¤¯¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ò¤ÈÂÁá¤¯¥¥ã¥ó¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ëµó¤²¤¿¡È¼ÂÀï¤Î´¶³Ð¡É¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤À¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ïº£½Õ2ÅÙÌÜ¤Î¥é¥¤¥ÖBPÅÐÈÄ¤Ç¼çÎÏÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÀï¡£2¿ÍÌÜ¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¸å¡¢Â³¤¯¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤òÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤¿¡£2¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ï¥Ù¥Ã¥Ä¤ò¹â¤á¤ÎÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ê¤ÉÂÇ¼Ô±ä¤Ù7¿Í¤Ë·×33µå¤òÅê¤²¤Æ°ÂÂÇÀ2ËÜ¡¢2Ã¥»°¿¶¡£Á°²ó17Æü¤Î18µå¤«¤éÇÜ¶á¤¯µå¿ô¤òÁý¤ä¤·¡¢ºÇÂ®¤â1¥Þ¥¤¥ë¾å¤²¤Æ99¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159¡¦3¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°Åª¤Ë¤ÏÁ°²ó¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡DHÅÐÏ¿¤ÎWBC¤ÇÀìÇ°¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤Ç¤Ïº£½Õ½é¤Î²°³°¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¡£33¥¹¥¤¥ó¥°¤Çºô±Û¤¨5ËÜ¤ò¿ô¤¨¡ÖÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤Î½ÕÀè¤Î´¶¤¸¡×¤ÈÎÃ¤·¤¤É½¾ð¤À¡£¹õ¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀèÃ¼È¾ÌÌ¤ò¶ä¿§¤ËÅÉÁõ¤·¤¿Îý½¬ÍÑ¤ÎÆÃÀ½¥Ð¥Ã¥È¤òºòµ¨¤ËÂ³¤¤¤Æ»ÈÍÑ¡£3¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ÎºÇ½ª¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹±ü¤ÎÎÓ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¿äÄêÈôµ÷Î¥130¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆÃÂçÃÆ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Ï¡Ö²¾¤ËWBC·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤¬ÊÆ¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢9²ó¤Ë»Ö´êÅÐÈÄ¤¹¤ë¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖºÇ¸å¤Ë¥È¥é¥¦¥ÈÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¡Ä¡ÊÅê¤²¤ë¡Ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£Á°²ó23Ç¯Âç²ñ¤ÎÊÆ¹ñ¤È¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï3¡½2¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¥È¥é¥¦¥È¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆÍ¥¾¡¡£ÊÝ¸±ÌäÂê¤Çº£²ó¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ÅÁã¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÌÁÍ§¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÂÇ¼ÔÀìÇ°¤Î°Õ»×¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¤Î¤«¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÌî¼ê¤ÎÅÐÈÄ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤¬Ì¤È¯É½¤Ê¤¬¤é¡¢Á°²óÂç²ñ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ê¤éWBCµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤Î»öÁ°¾µÇ§¤¬¤Ê¤¤¸Â¤êÌî¼ê¤ÎÅÐÈÄ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¾Ð¤¤ÏÃ¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ëÂçÃ«¤Î2ÅÙÌÜ¤ÎWBC¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£