¡ÚÅâÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¦¶å½£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡ÛÅÄÃæ¹¨¼ù¡¡£Ä¥é¥ó¥¯µ¡¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ½éÆü¹¥È¯¿Ê¡Ö¤µ¤é¤Ë¿¤Ó¤Ë¿¶¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤Î¡ÖÁÏ´©£¶£°¼þÇ¯¶å½£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡×¤¬£²£³Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ê£³£·¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬½éÆü£³¡¢£±Ãå¤È¹¥È¯¿Ê¤À¡£Á°È¾£³£Ò¤Ï£µ¥³¡¼¥¹¤«¤éÅ¸³«¤òÆÍ¤¤¤Æ£±£Íº¹¤·¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¡£Æ»Ãæ¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤Æ½®·ôÍí¤ß¡£¸åÈ¾£¹£Ò¤Î¥¤¥óÀï¤Ï¸ß³Ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÀè¥Þ¥¤¡££±£Í¤âÌµÆñ¤Ë²ó¤Ã¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤êÂÎÀª¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡ÖÅ¸¼¨¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤·¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¤âÉáÄÌ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤Þ¤ÀÂÎ´¶¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÄ¾Àþ¤Ç¥±¥Ä¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÁÇÀ¤ò»×¤¨¤Ð°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡£²Ï¢ÂÐÎ¨£²£³¡ó¤ÇÁÇÀ£Ä¥é¥ó¥¯¤Î£³¹æµ¡¤òÀï¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÄì¾å¤²¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ä´À°¤ÎÉý¤â¹¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö¸½¾õ¤â¿¤Ó´ó¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤µ¤é¤Ë¿¶¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤â½Ð¤ë¿¤Ó·¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Á¥ë¥È¤Ï£°¡¦£µ¤Þ¤Ç¡×¤È»ý¤ÁÌ£¤Î°ì·â»ÅÍÍ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£¹¶¤á¤ÎÁö¤ê¤Ç½®·ô¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£