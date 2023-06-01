¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¹¾¸ÍÀîÂç¾Þ¡ÛÀ¾²¬¸²¿´¤¬Àá°ìÀë¸À¡¡£²¥³¡¼¥¹º¹¤·¤ÇÍ¥½Ð¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤é¼è¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤Î£Çµ¡Ö¹¾¸ÍÀîÂç¾Þ¡¡³«Àß£·£°¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï£²£³Æü¤ËÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¯É÷¹âÇÈÏ²¸«¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¿¤áÃæ»ß½ç±ä¤¬·èÄê¡££²£´Æü¤Ë»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤ÆºÇ½ªÆü¡¢Í¥¾¡Àï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡À¾²¬¸²¿´¡Ê£²£´¡á¹áÀî¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£±£Ò¤ò£²¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤Æ²÷¾¡¡£ÅöÃÏ½éÍ¥½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£½®Â¤Ï½øÈ×¤«¤é°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¹Ô¤Â¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¾è¤ê¤ä¤¹¤µ¤â¤¢¤ë¡£¥Ú¥é¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¸«¤¿¤é¥Ü¥¯¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÀá°ìÀë¸À¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¹Ó¤ì¿åÌÌ¤Ï¹¥¤¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ç¹¾¸ÍÀî¤ÏÆÀ°Õ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤é¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È£Çµ½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£