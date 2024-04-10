Èá´ê¤ÎWBCÀ©ÇÆ¤ØÇ³¤¨¤ë¡È¶âÈ±·³ÃÄ¡É¡¡ÂçÃ«¤âÀä»¿¤Î¿·¼é¸î¿À¥Ç¥£¥¢¥¹¡ÖÌîµå¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡Èá´ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤ØÇ³¤¨¤ë¤Î¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£3·î¤ÎWBC¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤Ë¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¿·¼é¸î¿À¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï´û¤Ë¹õÈ±¤«¤é¶âÈ±¤ËÀ÷¤á¤Æµ¤¹ç½½Ê¬¤À¡£
¡¡¡Ö¿ôÆüÁ°¡Ê2·î19Æü¡Ë¤ËÀ÷¤á¤¿¤ó¤À¡£²æ¡¹¡ÊWBC¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ë¤ÏËè²ó¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£WBC¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ÏÀ°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¡×
¡¡Á°²ó23Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÀï¤Ç9²ó¤ò3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÇÄù¤á¤¿Ä¾¸å¤Ë´¿´î¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤Ç±¦É¨É¨³¸ç§ÃÇÎö¤Î½Å½ý¤òÉé¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ´µÙ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¤ËÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¥å¡¼¥Ð¡¢¥«¥Ê¥À¤Ê¤É¤ÈÀï¤¦1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉAÁÈ¤¬Êì¹ñ¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Î¥µ¥ó¥Õ¥¢¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Ö¡Ê1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡Ë¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Î¿Í¡¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¡£´ÊÃ±¤Ê·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹¡£
¡¡¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂåÉ½¥Ê¥¤¥ó¤¬Æ¬È±¤äÉ¦¤ò¶â¿§¤ËÀ÷¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃÄ·ë¤ò¼¨¤¹°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¡£9ÅÙ¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¸Ø¤ë¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤ÎÌ¾Êá¼ê¥ä¥Ç¥£¥¨¥ë¡¦¥â¥ê¡¼¥Ê¤¬17Ç¯Âç²ñ¤ÇÈ¯°Æ¤·¡¢Æ±Âç²ñ¤Ï·è¾¡¤ÇÊÆ¹ñ¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢13Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤Î½àÍ¥¾¡¡£¤½¤Î¥â¥ê¡¼¥Ê¤Ïº£Âç²ñ¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢º£Âç²ñ¤Î¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂåÉ½¤ÏÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥Ã¥Ä¤Î¥¹¥¿¡¼Í··â¼ê¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥ê¥ó¥É¥¢¤ä¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î»°ÎÝ¼ê¥³¥ì¥¢¤é¼ç¼´¤¬¡¢²áµî¤ÎÉé½ýÎò¤òÍýÍ³¤ËÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ºÁê¼¡¤¤¤Ç½Ð¾ì¤òÃÇÇ°¡£Æ±¹ñ¤ÎÌîµåÏ¢ÌÁ¤¬¡ÖÉÔ¸øÊ¿¤À¡ª¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢°ì»þ¤Ï½Ð¾ì¼Âà¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢17Ç¯Âç²ñ¤«¤é3Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÎÌÜ¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö»æ¤Î¾å¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤è¤ê¤è¤¯¸«¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤â¤¢¤ë¡£13Ç¯¤â17Ç¯¤âºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É½àÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£Ìîµå¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£²¿¤À¤Ã¤Æµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂåÉ½¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï13Ç¯Âç²ñ¤Î½à·è¾¡¤Ç¶ìÇÕ¤òµÊ¤·¤¿°ø±ï¤ÎÁê¼ê¡£º£Âç²ñ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¤Î½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç¶á¤¯¤ËºÂ¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂç¹õÃì¡¦ÂçÃ«¤â¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤È±¤Î¿§¡Ê¶â¿§¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢ÂÐÀï¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÃÄ·ëÎÏ¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÆ±Åù¤«¤½¤ì°Ê¾å¤«¡£¶âÈ±·³ÃÄ¤¬Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤Ø¡¢Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¡¦Ìø¸¶¡¡Ä¾Ç·¡Ë