¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¹¾¸ÍÀîÂç¾Þ¡ÛÈÄ¶¶ÐÒ²æ¡¡¼¹Ç°¤ÎÍ¥½Ð¡Ö¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î°ì¼þ´÷¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤Î£Çµ¡Ö¹¾¸ÍÀîÂç¾Þ¡¡³«Àß£·£°¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï£²£³Æü¤ËÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¯É÷¹âÇÈÏ²¸«¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¿¤áÃæ»ß½ç±ä¤¬·èÄê¡££²£´Æü¤Ë»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤ÆºÇ½ªÆü¡¢Í¥¾¡Àï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÈÄ¶¶ÐÒ²æ¡Ê£²£¹¡áÀÅ²¬¡Ë¤Ï£²£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½àÍ¥£±£°£Ò¡¢£±¹æÄú¤Ç£²Ãå¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤ä¤äÃÙ¤ì¤Æ£±£Í¤Ç¤Ï£²¥³¡¼¥¹¤ÎÅòÀî¹À»Ê¤Ëº¹¤·¤òµö¤·¡¢Æ»Ãæ¤Ç¤Ï£³ÈÖ¼ê¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µÕÅ¾¤Ç£²Ãå¤ËÉâ¾å¤·¤ÆÍ¥½ÐÀÚÉä¤Ï»à¼é¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Öµ¯¤³¤·¤Î½Ö´Ö¤ËÇÈ¤¬Íè¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²¿¤È¤«£²Ãå¼è¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¹Ó¤ì¤¿¿åÌÌ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¿¤Ó¤ÏÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢½ÐÂ¤È²ó¤êÂ¤Ï¡ý¤¬¤Ä¤¯¡£¥¾¡¼¥ó¤Ï¹¤¤¤·¡¢¿åÌÌ¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¾è¤ê¿´ÃÏ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¾å¡¹¤À¡£
¡Ö£²·î£²£²Æü¤¬¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î°ì¼þ´÷¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Àá¤ÏÀäÂÐ¤ËÍ¥½Ð¤·¤¿¤¤¤Èµ¤¹çÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤Ë¤â½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤âÍß¤·¤¤¡£º²¹þ¤á¤ÆÁö¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡£ÞÕ¿È¤ÎÁö¤ê¤ÇÄÌ»»£³²óÌÜ¤Î£Çµ£Ö¤òÁÀ¤¦¡£