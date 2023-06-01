¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£Çµ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó£Í¡ÛÅÚ²°Æî¡¡£²Ï¢Î¨40¡óµ¡¤Î¼ê±þ¤¨ÈùÌ¯¡ÖÁà½ÄÀ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Çµ¡ÖÂè£²²ó¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤¬£²£´Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡ÅÚ²°Æî¡Ê£²£¹¡á²¬»³¡Ë¤¬Á°¸¡¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤Ç°ú¤Åö¤Æ¤¿¤Î¤Ï£²Ï¢Î¨£´£°¡ó¤Î£¸£³¹æµ¡¡£ÆÃ·±¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡ÖÁà½ÄÀ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹Ô¤Â¤âÆß¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ä¾Àþ¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ú¥é¤ò¤ä¤ë¡×¤È¡¢ÂÁá¤Ë¥Ú¥éÄ´À°¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£±Ç¯´Ö¤Î»ºµÙ¤«¤é¤ÎÉüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯£±£°·î¸ÍÅÄ¤Ç¹¥¥¿¥¤¥à¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£à¸ÍÅÄºÇÂ®½÷»Òá¤È¤·¤ÆÌÄÌç¿åÌÌ¤òÆÍ¤ÃÁö¤ë¡£