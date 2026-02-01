¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2026Ç¯2·î24Æü(²Ð)¡ÖÆÚ¥Ð¥é¤ß¤½¥³¥ó¥Ë¥ã¥¯¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡ÖÆÚ¥Ð¥é¤ß¤½¥³¥ó¥Ë¥ã¥¯¡× ¡Ö¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤È¥¤¥ó¥²¥ó¤Î¼ÑÊª¡× ¡Ö¥·¥é¥¹¤ª¤í¤·¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
¤ª¤¦¤Áµï¼ò²°É÷ÎÁÍý¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡£ÄêÈÖ¤ÎÏÂÉ÷¤Î¤ªÁÚºÚ¤Ë¿´¤¬ÏÂ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼çºÚ¡ÛÆÚ¥Ð¥é¤ß¤½¥³¥ó¥Ë¥ã¥¯
µï¼ò²°É÷¤Î¼Ñ¹þ¤ß¤òºÆ¸½¡ª¡¡ÀÖ¤ß¤½¤ò»È¤¦¤È¥³¥¯¤¬¤Ç¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤ä¤ª¼ò¤¬¤¹¤¹¤à°ìÉÊ¤Ë¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§558Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
ÈÄ¥³¥ó¥Ë¥ã¥¯ 1Ëç(300g)
Çò¥Í¥® 1/2ËÜ ¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸1
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
ÀÖ¤ß¤½ Âç¤µ¤¸2
¥Ë¥ó¥Ë¥¯ (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¾®¤µ¤¸1/2
¼ò Âç¤µ¤¸2
¤¤Óº½Åü Âç¤µ¤¸1
¤ß¤ê¤ó Âç¤µ¤¸3
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸1
¼·Ì£Åâ¿É»Ò ¾¯¡¹
Çò¥Í¥®¤Ï¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤¢¤ì¤ÐÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤òÄ¹¤µ4¡Á5cm¤Î½ÄºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
Çò¥Í¥®¤ÎÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤ÏºÇ¸å¤ËºÌ¤ê¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ÆÚ¥Ð¥éÆù¤òÆþ¤ì¡¢»é¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇÃæ²Ð¤ÇßÖ¤á¤¿¤é¡¢¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ò²Ã¤¨¡¢º®¤¼¤Ê¤¬¤éßÖ¤á¤ë¡£
3. ¿åÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç4¡Á5Ê¬ßÖ¤á¤¿¤é¡¢Çò¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¤¢¤ì¤ÐÇò¥Í¥®¤ÎÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤ò¤Î¤»¡¢¼·Ì£Åâ¿É»Ò¤ò¿¶¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤È¥¤¥ó¥²¥ó¤Î¼ÑÊª
¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥·¥ç¥¦¥¬¤Î¹á¤ê¤ò¸ú¤«¤»¤Æ¡£¤ª¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë1ÉÊ¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§239Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
¥µ¥ä¥¤¥ó¥²¥ó 10ËÜ ¿å 100ml
¥·¥ç¥¦¥¬ (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¾®¤µ¤¸1
¤ß¤ê¤ó Âç¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸1
¤¤Óº½Åü ¾®¤µ¤¸1/2
2. 5¡Á6Ê¬¼Ñ¤Æ¡¢¥µ¥ä¥¤¥ó¥²¥ó¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
²Ð¤ò»ß¤á¤¿¤¢¤È¤·¤Ð¤é¤¯ÃÖ¤¯¤ÈÌ£¤¬À÷¤ß¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥·¥é¥¹¤ª¤í¤·
´¨¤¤»þ´ü¤ÎÂçº¬¤Ï´Å¤¤¤Î¤Ç¡¢½Á¤´¤È¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âçº¬¤ª¤í¤·¤Ï¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¸ú²ÌÈ´·²¤ÎÈþÍÆ¿©¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§50Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
¥·¥é¥¹´³¤· Âç¤µ¤¸3
¥·¥ç¥¦¥¬ (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¾¯¡¹
¤·¤ç¤¦¤æ Å¬ÎÌ
