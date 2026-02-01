¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡ÖÆÚ¥Ð¥é¤ß¤½¥³¥ó¥Ë¥ã¥¯¡× ¡Ö¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤È¥¤¥ó¥²¥ó¤Î¼ÑÊª¡× ¡Ö¥·¥é¥¹¤ª¤í¤·¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
¤ª¤¦¤Áµï¼ò²°É÷ÎÁÍý¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡£ÄêÈÖ¤ÎÏÂÉ÷¤Î¤ªÁÚºÚ¤Ë¿´¤¬ÏÂ¤ß¤Þ¤¹¡£

¡Ú¼çºÚ¡ÛÆÚ¥Ð¥é¤ß¤½¥³¥ó¥Ë¥ã¥¯
µï¼ò²°É÷¤Î¼Ñ¹þ¤ß¤òºÆ¸½¡ª¡¡ÀÖ¤ß¤½¤ò»È¤¦¤È¥³¥¯¤¬¤Ç¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤ä¤ª¼ò¤¬¤¹¤¹¤à°ìÉÊ¤Ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§558Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

ÆÚ¥Ð¥éÆù  (ÇöÀÚ¤ê)200g
ÈÄ¥³¥ó¥Ë¥ã¥¯  1Ëç(300g)
Çò¥Í¥®  1/2ËÜ ¥´¥ÞÌý  ¾®¤µ¤¸1
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
  ÀÖ¤ß¤½  Âç¤µ¤¸2
  ¥Ë¥ó¥Ë¥¯  (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¾®¤µ¤¸1/2
  ¼ò  Âç¤µ¤¸2
  ¤­¤Óº½Åü  Âç¤µ¤¸1
  ¤ß¤ê¤ó  Âç¤µ¤¸3
  ¤·¤ç¤¦¤æ  Âç¤µ¤¸1
¼·Ì£Åâ¿É»Ò  ¾¯¡¹

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

ÆÚ¥Ð¥éÆù¤ÏÄ¹¤µ3¡Á4cm¤ËÀÚ¤ë¡£ÈÄ¥³¥ó¥Ë¥ã¥¯¤Ï¼ê¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤­¤µ¤Ë¤Á¤®¤ê¡¢Ç®Åò¤Ç¤æ¤Ç¤Æ¥¢¥¯¤òÈ´¤­¡¢¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤Æ¿åµ¤¤ò¤­¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


Çò¥Í¥®¤Ï¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤¢¤ì¤ÐÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤òÄ¹¤µ4¡Á5cm¤Î½ÄºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


Çò¥Í¥®¤ÎÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤ÏºÇ¸å¤ËºÌ¤ê¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥´¥ÞÌý¤òÇ®¤·¤ÆÈÄ¥³¥ó¥Ë¥ã¥¯¤òÆþ¤ì¡¢É½ÌÌ¤ËÇö¤¯¾Æ¤­¿§¤¬ÉÕ¤¯¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


2. ÆÚ¥Ð¥éÆù¤òÆþ¤ì¡¢»é¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇÃæ²Ð¤ÇßÖ¤á¤¿¤é¡¢¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ò²Ã¤¨¡¢º®¤¼¤Ê¤¬¤éßÖ¤á¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


3. ¿åÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç4¡Á5Ê¬ßÖ¤á¤¿¤é¡¢Çò¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¤¢¤ì¤ÐÇò¥Í¥®¤ÎÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤ò¤Î¤»¡¢¼·Ì£Åâ¿É»Ò¤ò¿¶¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡ÚÉûºÚ¡Û¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤È¥¤¥ó¥²¥ó¤Î¼ÑÊª
¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤ÈÁêÀ­¤ÎÎÉ¤¤¥·¥ç¥¦¥¬¤Î¹á¤ê¤ò¸ú¤«¤»¤Æ¡£¤ª¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤­¤ë1ÉÊ¤Ç¤¹¡£

©E¥ì¥·¥Ô


Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§239Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²  2~3Ëç
¥µ¥ä¥¤¥ó¥²¥ó  10ËÜ   ¿å  100ml
  ¥·¥ç¥¦¥¬  (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¾®¤µ¤¸1
  ¤ß¤ê¤ó  Âç¤µ¤¸1
  ¤·¤ç¤¦¤æ  Âç¤µ¤¸1
  ¤­¤Óº½Åü  ¾®¤µ¤¸1/2

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤ÏÇ®Åò¤ò¤«¤±ÌýÈ´¤­¤ò¤·¤¿¤é¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤­¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£¥µ¥ä¥¤¥ó¥²¥ó¤ÏÄ¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¾®Æé¤Ë¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£Ê¨Æ­¤·¤¿¤é¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤È¥µ¥ä¥¤¥ó¥²¥ó¤ò²Ã¤¨¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


2. 5¡Á6Ê¬¼Ñ¤Æ¡¢¥µ¥ä¥¤¥ó¥²¥ó¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é´ï¤ËÀ¹¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


²Ð¤ò»ß¤á¤¿¤¢¤È¤·¤Ð¤é¤¯ÃÖ¤¯¤ÈÌ£¤¬À÷¤ß¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£

¡ÚÉûºÚ¡Û¥·¥é¥¹¤ª¤í¤·
´¨¤¤»þ´ü¤ÎÂçº¬¤Ï´Å¤¤¤Î¤Ç¡¢½Á¤´¤È¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âçº¬¤ª¤í¤·¤Ï¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¸ú²ÌÈ´·²¤ÎÈþÍÆ¿©¡£

©E¥ì¥·¥Ô


Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§50Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

Âçº¬  5~6cm(200g)
¥·¥é¥¹´³¤·  Âç¤µ¤¸3
¥·¥ç¥¦¥¬  (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¾¯¡¹
¤·¤ç¤¦¤æ  Å¬ÎÌ

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

Âçº¬¤ÏÈé¤ò¤à¤­¡¢¤¹¤ê¤ª¤í¤¹¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ´ï¤Ë¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿Âçº¬¤ò½Á¤´¤ÈÆþ¤ì¡¢¥·¥é¥¹´³¤·¤È¥·¥ç¥¦¥¬¤ò¤Î¤»¤ë¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¤«¤±¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô