ÂçÃ«æÆÊ¿¤Îµ¢¹ñ¤Ï¡©¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÎ®¤Ï¡©¡¡ÎóÅç¤¬Ç®¶¸¤·¤¿£²£³Ç¯£×£Â£Ã¤È¤Î¡É¶¦ÄÌÅÀ¡É
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Ç¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡Öº£Æü¤¬¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ç¤ÎÈà¤Î½ÐÈ¯Á°¤ÎºÇ¸å¤ÎÆü¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¶áÆüÃæ¤Ë¤âµ¢¹ñ¤·¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤ÏÁÔ¹Ô»î¹ç¤ò¹Ô¤¦Ì¾¸Å²°¤Ç¹çÎ®¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ò·ç¾ì¤·¤¿¤¬¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¼ÂÀï·Á¼°¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ÇÅÐÈÄ¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÆóÅáÎ®¤ÇÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡½àÈ÷¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡£¡È¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¸¥ç¡¼¥¯¡É¤¬¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆóÅáÎ®Ä´À°¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¡Ö£×£Â£Ã·è¾¡¤ÎÊÆ¹ñÀï¤Ç£¹²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ê´ÆÆÄ¤Ë¡ËÅê¤²¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿ÂçÃ«¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë¥È¥é¥¦¥ÈÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¡¢¹Ô¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¸µÆ±Î½¤Î¥È¥é¥¦¥È¤Ïº£Âç²ñÉÔ»²²Ã¤Ç¡¢¼«¿È¤â£×£Â£Ã¤ÏÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¾éÃÌ¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢ÅÐÈÄ¤Ë´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
¡¡µ¢¹ñÁ°ºÇ¸å¤ÎÎý½¬¤ÏÆóÅáÎ®Ä´À°¤ÇÄù¤á¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÅê¼ê¡£º£¥¥ã¥ó¥×£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤ÈºÇÂ®£¹£¹¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£¹¥¥í¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¥Ù¥Ã¥Ä¤«¤é»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É£²£Ë¡£¤Î¤Ù£·¿Í¤ÈÂÐÀï¤·£³£³µå¤òÅê¤²°ÂÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï£²ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Åêµå¸å¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Çº£¥¥ã¥ó¥×½é¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò¹Ô¤¤¡¢£³£µ¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¥µ¥¯±Û¤¨£µËÜ¡£ÂçÃ«¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤äÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö½ÕÀè¤Î´¶¤¸¡¢ÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤Î´¶¤¸¤«¤Ê¡×¤ÈÇ¼ÆÀ´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¢¹ñ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶áÆüÃæ¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¼ÂÀï¤Î´¶³Ð¤¬½Ð¤Æ¡¢£Ï£Ë¤À¤È¼«Ê¬¤¬»×¤¨¤Ð¤¹¤°¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£¤¿¤À¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¸å¤Ë¡ÖÈà¤Ï½ÐÈ¯¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£½ÐÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ïº£Æü¤«ÌÀÆü¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤¬ÃÎ¤ë¸Â¤ê¡¢º£Æü¤¬¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ç¤ÎÈà¤Î½ÐÈ¯Á°¤ÎºÇ¸å¤ÎÆü¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢£³·î£²Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é£Ä¡Ë¤«¤é¡£¤¢¤È¿ôÆüÊÆ¹ñ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½çÄ´¤ÊÄ´À°¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Ç¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤¿¡£ÆüËÜÃæ¤¬Ê¨¤¤¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤¬ÊÄËë¡£ÆüËÜ¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿£²£´¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢£×£Â£ÃÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·ºÆ¤Ó¡ÖÂçÃ«¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡×¤ÇÊ¨¤¯Æü¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£¡Ê°ÂÆ£¡¡¹¨ÂÀ¡Ë
¡¡¢¡£²£³Ç¯£×£Â£ÃÁ°¤ÎÂçÃ«¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë
¡¡¢¦£³·î£±Æü¡¡ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÅÐÈÄ¡£¤½¤Î¸å¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢Æ±Æü¸á¸å£±£°»þ¤¹¤®¤Ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¡£
¡¡¢¦£³Æü¡¡¸áÁ°Ãæ¤ËÅìµþ¡¦ÀÖºä¤ÎÊÆ¹ñÂç»È´Û¤òÅÅ·âË¬Ìä¡£¤½¤Î¸å¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤ËÅë¾è¤·¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó£Ä¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¡£
¡¡¢¦£´Æü¡¡ÁÔ¹Ô»î¹ç¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó£Ä¡ËÁ°¤ÎÎý½¬¤Ç¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò¹Ô¤¤¡¢±¦Íã£µ³¬ÀÊ¤Ø¤Î¿äÄêÈôµ÷Î¥£±£¶£°¥á¡¼¥È¥ëÃÆ£³È¯¤ò´Þ¤á£²£·¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¡¢£¹ËÜ¤Î¥µ¥¯±Û¤¨¡£
¡¡¢¦£µÆü¡¡¿·´´Àþ¤ÇÂçºå¤Ë°ÜÆ°¡£Ì¾¸Å²°±Ø¤Ç¤Ï·Ù»¡¡¢·ÙÈ÷°÷¤Ë¥í¡¼¥×¤ÇÄÌÏ©¤ò³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¡È£Ö£É£ÐÂÔ¶ø¡É¡£»²²Ã¼«Í³¤ÎÎý½¬¤ÇÅê¼êÄ´À°¡£
¡¡¢¦£¶Æü¡¡¶¯²½»î¹ç¤Îºå¿ÀÀï¡Êµþ¥»¥é£Ä¡Ë¤Ç£²ÂÇÀÊÏ¢Â³ÃÆ¡££±£¹£·£´Æü¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç£²È¯£¶ÂÇÅÀ¤ÈÂçË½¤ì¡£
¡¡¢¡ÂçÃ«¤ËÊ¹¤¯
¡¡¡½ÂÎ¤¬¤Þ¤¿Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡£
¡¡¡Ö¡ÊÄ¾¶á¤Î¡Ë£²Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥á¥¤¥ó¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏÃÍ¤ò¾å¤²¤ëÎý½¬¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½¾¾°æ¤¬¸Î¾ã¤Ç£×£Â£Ã¼Âà¤¬Ç»¸ü¤Ë¡£
¡¡¡ÖÏ¢Íí¤Ï¤È¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¤â¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó²ù¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï·Ú½ý¤Ê¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ËÁá¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë±þ±ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ø¥¹¥¿¥ß¥ÊÌÌ¤Î²ÝÂê¤Ï¡£
¡¡¡ÖÅê¤²¤ë¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ÏÅê¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÁö¤ë¤È¤«¡¢¤Ê¤Ë¤«½Å¤¤¤â¤Î¤ò¾å¤²¤ë¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µîÇ¯¤ÎºÇ¸å¤é¤Ø¤ó¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¶¯ÅÙ¤â¾å¤²¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò·ÑÂ³¤·¤Æº£Ç¯Â³¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡×
¡¡¡½¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Ø¸þ¤±¤ÆÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¡Ê´¶³Ð¡Ë¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡ÊÎÌ¡Ë¤Î£²ÅÀ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¼ÂÀï¤Î´¶³Ð¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¡ÊÆüËÜ¤Ç¡Ë¼ÂÀï¤Ç¤ÏÅê¤²¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ê³«Ëë¡ËÄ¾Á°¤Î»î¹ç¤Î¿ô¤ÇÊä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃÊ³¬¤ò·Ð¤Æ¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×