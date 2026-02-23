お笑いコンビ・令和ロマンの郄比良くるまが出演するＰｏｄｃａｓｔ番組「令和ロマンのご様子」の最新回が２３日、アップされた。一部週刊誌で報じられた女優のＭＥＧＵＭＩとの熱愛について初めて言及した。

この日、「ご騒がせ」というタイトルで番組がアップ。番組序盤、郄比良はボケ続けるも、しびれを切らした松井ケムリが「あなたの恋愛。僕が聞きたいのは。恋愛が取りざたされてましたよ」と直球で切り込んだ。郄比良も「この１週間、色んな人に散々いじられてきました」と吐露。「色んな芸人さんも（話題として）言ってるみたいですよね。みんなの楽しい時間の一助になれればと」と笑顔で語った。

松井は「誰か直接連絡とか来なかったの？」と問うと、郄比良はピン芸人のＺＡＺＹから連絡が来たことを明かし「今度みんなで飯行こうって来た。みんなでは行かねーだろ」と笑いながら告白。また、お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎からは収録で一緒になった際、「俺のヒーローって。かっけーわって。それだけずっと言われた」と明かすと、松井は「めでたいことですから」も爆笑しながら返した。

その後、郄比良は「まあおいおいね」と締めると、松井も「進捗あれば教えてください」とお願いした。