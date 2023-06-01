0ºÐ¡Á100ºÐ¤¬¡È¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¡É¡¡²ð¸î¡¦ÊÝ°é¡Ä¿·¤·¤¤Ê¡»ã¤Î·Á
»ÜÀß¤äÏ«Æ¯ÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÄ©¤à¡¢0ºÐ¤«¤é100ºÐ¤Þ¤Ç¤¬½¸¤¦¿·¤·¤¤Ê¡»ã»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ë²ð¸î¤äÊÝ°é¤Î¸½¾ì¡£
¥·¥Ë¥¢¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î»ÜÀß¿ô¤ÏÇ¯¡¹¡¢¸º¾¯¡£
°ìÊý¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Êü²Ý¸å¤Ë»Ò¶¡¤¬²á¤´¤¹¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì»ÜÀß¡×¤âÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡Ö²ð¸î¡×¤È¡Ö»Ò°é¤Æ¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î²ÝÂê¤ò°ì½ï¤Ë²ò·è¤¹¤ë¡Ö¿·¤·¤¤Ê¡»ã¤Î·Á¡×¤È¤Ï¡£
Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤Ë2024Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢Ê£¹ç·¿¤ÎÊ¡»ã»ÜÀß¡Ö¿¼Àî¤¨¤ó¤ß¤Á¡×¡£
¡Ö½¾Íè¤ÎÊ¡»ã»ÜÀß¡×¤¬¹âÎð¼Ô¤Î¤ß¡¦»Ò¶¡¤Î¤ß¤ÈÀ¤Âå¤´¤È¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿¼Àî¤¨¤ó¤ß¤Á¡×¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²ð¸î¤ÈÊÝ°é¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¡ÖÂ¿À¤Âå¶¦À¸¤ÎÊ¡»ã»ÜÀß¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ï0ºÐ¤«¤é100ºÐ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
1³¬¤Ë¤Ï¹âÎð¼Ô¤Î¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢2³¬¤Ë¤Ï³ØÆ¸ÊÝ°é¥¯¥é¥Ö¡¦»Ò°é¤Æ¹¾ì¤¬Ê»Àß¡£
¾¯»Ò¹âÎð²½¡¦Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¡¢³ÆÊ¬Ìî¤¬³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆÏ¢·È¤·¡¢²ð¸î¤È»Ò°é¤Æ¤òÃÏ°è¤Î³§¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¦¡Ö¿·¤·¤¤Ê¡»ã¤Î·Á¡×¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³ØÆ¸ÊÝ°é¥¯¥é¥Ö¡×ÍøÍÑ¼Ô¡§
µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢É¬¤º¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡×¤Ã¤Æ¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤Ã¤Æ¡£90Âå¤¯¤é¤¤¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
»ÜÀßÆâ¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Í³¤Ë¹Ô¤¸ò¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë³«ÊüÅª¤ÊÏ²¼¤ä¸òÎ®¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀß·×¡£
¡Ö»Ò°é¤Æ¹¾ì¡×ÍøÍÑ¡¦ÆýÍÄ»ù¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡§
À¸¸å3¡Á4¥«·î¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡×¤È»Ò¶¡¤¬¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»ÜÀß¤ò1¼þ¤·¤Æ1³¬¤È2³¬¤Ë¡£
¹âÎð¼Ô¤È»Ò¶¡¤¬¡¢Æü¾ïÅª¤Ê²ñÏÃ¤ä¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬¼«Á³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëÆ°Àþ¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¬¹âÎð¼Ô¤ËÊÙ¶¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¹©ºî¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤â¡£
¡Ö¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×ÍøÍÑ¼Ô¡Ê97¡Ë¡§
2¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬¡¢»ä¤Ï¼ê¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤«¤é¥ê¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¡ÖÂÎ¡¢Âç¾æÉ×¤«¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£¼Ö¤¤¤¹¤â²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£
Æ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â¹¥½Û´Ä¤¬¡£
²ð¸î¤äÊÝ°é¤Ê¤É¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆÏ¢·È¤·¡¢¾ðÊó¸ò´¹¡£
»Ò¶¡¤ä¹âÎð¼Ô¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤Î¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤Ë¤âµ¤ÉÕ¤±¤ë¼Á¤Î¹â¤¤¥±¥¢¡¦»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿¼Àî¤¨¤ó¤ß¤Á¡×¡¦²¡ÀÚÆ»»Ò¤µ¤ó¡§
º£¤Þ¤Ç¤ÎÊ¡»ã¤Ï¼þ¤ê¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£³§¤Ç»Ò¶¡¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ä¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¼é¤ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÍøÍÑ¼Ô¤â³§¤¬¡È¤´¤Á¤ãº®¤¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢1³¬¤ËÃ¯¤Ç¤âÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¡Ö»äÀß¿Þ½ñ´Û¡×¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¤òÆÉ¤à¡¢¼Ú¤ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÜÃª¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎËÜ¤òÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ë¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼À©ÅÙ¡×¤âÍÑ°Õ¡£
¡Ö¿¼Àî¤¨¤ó¤ß¤Á¡×¡¦²¡ÀÚÆ»»Ò¤µ¤ó¡§
70¿Í¤Û¤É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£»ÜÀß¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¡»ã¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£³ØÆ¸¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤ÆÊ¡»ã¤òÂª¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£