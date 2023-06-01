¹ñ³°ÈòÆñÀ¸³è¤ÎÉÔ°Â¤È¶ìÇº¡¡¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤«¤é4Ç¯¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÎÈòÆñÀ¸³è¤ò¼èºà
2022Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤òÎ¥¤ì¥Õ¥é¥ó¥¹ËÌÉô¡¢¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼ÃÏÊý¤ÇÈòÆñÀ¸³è¤ò¤ª¤¯¤ë¥ê¥å¥É¥ß¥é¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤ÏË¤·â¤Î²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯Ãæ¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬Â¿¿ô¤ÎÌ±´Ö¿Í¤òµÔ»¦¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¼óÅÔ¥¡¼¥¦¶á¹Ù¤Î³¹¡¢¥Ö¥Á¥ã¤«¤é¥Ï¥¤¥Á¿Í¤ÎÉ×¡Ê76¡Ë¤ÈÆ¨¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥å¥É¥ß¥é¤µ¤ó¡§
Ê¿²º¤ËÊë¤é¤»¤ë¾ì½ê¤òÃµ¤·¤Æ¹ñ³°¤Ø½Ð¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Î·ò¹¯¤ÈÌ¿¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é4Ç¯¡£
¥ê¥å¥É¥ß¥é¤µ¤ó¤ÏÈòÆñÀè¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¡¢¾¯¤·¤º¤Ä²ñÏÃ¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÙÆü¤ÏÍ§¿Í¤È»¶Êâ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ï¤ËÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤È5¿Í¤ÎÂ¹¤Î°ÂÈÝ¤Ç¤¹¡£
ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥ê¥å¥É¥ß¥é¤µ¤ó¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤Î1Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Ê£»¨¤Ê¿´Ãæ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥å¥É¥ß¥é¤µ¤ó¡§
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Ë¤ÏÆÈ¼«¤ÎÌî¿´¤È¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤Ï¥¥Ä¥Í¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
4Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿º£¤â½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ÈòÆñÀ¸³è¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸Î¶¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Øµ¢¤ëÆü¤ò¿®¤¸¤Ê¤¬¤é°Û¹ñ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£